Čekićari su slavili sa 3:0, a meč će se pamtiti po majstoriji ”zaboravljenog” centarfora Andyja Carrolla.

On je u 79. minuti na fantastičan način zatresao mrežu gostiju, a ne sumnjamo da će pogodak engleskog napadača biti u konkurenciji za gol sezone…

GOAL OF THE SEASON 16/17 BY ANDY CARROLL OF WEST HAM UNITED !!! 😍🙌🏽💯 #WHUCRY (2-0) pic.twitter.com/rgN69vmALa

— Mahadhir (@mahadhirbmz) January 14, 2017