Zvanično: Goran Zakarić potpisao ugovor sa Željezničarom

Goran Zakarić je rođen 7. novembra 1992. godine u Gradišci. Prošao je omladinske selekcije Kozare, a još kao junior prešao je u redove Širokog Brijega. Nakon jedne sezone na Pecari Zakarić je potpisao ugovor sa zagrebačkim Dinamom, a kao fudbaler Dinama boravio je na posudbama u Širokom, Lokomotivi, Zrinjskom te Slaven Belupu, piše “Željezničar“.

U dresu Širokog Brijega odigrao je 120 utakmica, postigao je 25 golova, te je ubilježio 12 asistencija. U prošloj sezoni je za Zrinjski odigrao 29 utakmica, postigao sedam golova, dodao četiri asistencije, te je osvojio titulu prvaka BiH sa mostarskim klubom. U ovoj sezoni je odigrao sedam utakmica za ekipu Slaven Belupa.

– Naravno da sam sretan zbog potpisa sa Željom. Željo je veliki klub i samo ime predstavlja veliki pojam za fudbal. Zahvalio bih se gospodinu Aldinu Čenanu, ljudima u klubu, navijačima Želje koje ne treba puno predstavljat jer se zna ko su oni i šta znače Želji. Sa Čenanom sam imao korektne razgovore i bili smo zadovoljni i ja i on i svi u klubu. Što se tiče koliko Željo može u nastavku ja smatram da Željo može i do titule, a ne samo do izlaska u Evropu kroz prvenstvo ili kup. Imamo sjajnog trenera koji je već napravio veliki pomak od kada je došao tako da uz njega i navijače koje Željo ima smatram da ćemo se boriti i za prvo mjesto. Igrače, pa mogu reći, sigurno 80% poznajem tako da ću se brzo uklopiti, kazao je Goran Zakarić.

Goran je bivši U-19, U-21 i A reprezentativac BiH, a ukupno je odigrao 17 utakmica u selekcijama sa državnim grbom. Krilni fudbaler je potpisao dvogodišnji ugovor sa FK Željezničar, a ekipi će se priključiti u petak.

loading...

Facebook komentari