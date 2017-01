Safet Sušić: “Spahić me uvijek persirao, divan je i odgojen momak”

To je legendarni Pape potvrdio u izjavi za “Dnevni avaz“, a on je istakao kako za pet godina koliko je vodio reprezentaciju Bosne i Hercegovine nikada nije imao sukob sa bivšim kapitenom reprezentacije.

“Spahić dobio otkaz? Prvi put čujem za to. Vjerujte, ja u pet godina koliko sam bio selektor BiH, s njim nisam imao niti jedan jedini problem. On je bio moja desna ruka, divan je i odgojen momak, uvijek me persirao, baš kao i ostatak stručnog štaba. Uvijek mi je bio na raspolaganju.”, rekao je Safet Sušić koji je reprezentaciju Bosne i Hercegovine odveo na Svjetsko prvenstvo u Brazil.

Nakon toga, kaže kako je Spahić pomalo implusivan, ali da gotovo uvijek shvati svoju grešku jer je veoma inteligentan momak.

“Emir je pomalo impsulivan. Ponekad reagira naglo, nekad njegova reakcija pređe granicu, ali on uvijek shvati grešku jer je jako inteligentan momak.”, rekao je Safet Sušić, a nakon toga nastavio:

“Bio je autoritet. On kada nešto kaže nekom saigraču, nikada nisam vidio da mu je neko na to odgovarao. No, veoma su ga cijenili i poštovali. Bio mi je kapiten pet godina i kad god sam imao neki problem ili sam morao nešto da saopštim, prvo sam s njim razgovarao i on mi je uvijek bio tu. opet kažem, s njim nisam imao niti jedan problem.”, završio je Safet Sušić.

loading...

Facebook komentari