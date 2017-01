Conte: Znali smo da možemo izgubiti od Tottenhama

Antonio Conte, menadžer Chelseaja, nakon što je njegov tim u srijedu uvečer izgubio od Tottenhama pozvao je svoje igrače da poraz prihvate kao “velika ekipa”. Dodao je i da je veliki rival iz sjevernog London legitimni kandidat za titulu šampiona, te da su znali da mogu izgubiti od Tottenhama, čime se ugašene nade “plavaca” da mogu doći do rekordnih 14 pobjeda u nizu, javlja Anadolu Agency (AA).

Veliku pobjedu “pijetlovima” donijeli su asistent Christian Eriksen i strijelac Dele Alli, koji su kreirali dva gotovo identična gola u 45. i 54. minuti za trijumf na White Hart Lane rezultatom 2:0.

“Znali smo da će se poraz dogoditi prije ili kasnije. Vidio sam utakmicu sa dobrim balansom. Oni su postigli gol na kraju prvog poluvremena, a zatim i drugi u trenutku kada smo najbolje igrali. Šteta je što je zaustavljen naš pobjedonosni niz, ali Tottenham je dobar tim, stvarno jak tim. Mislim da su oni jedna od ekipa koja će se do kraja prvenstva boriti za titulu”, kazao je Conte za britanske medije.

Bez obzira na poraz Chelsea je ostao usamljen na vrhu tabele, a u odnosu na prvog pratioca Liverpool ima pet bodova prednosti.

“Na vrhu smo tabele, jer radimo naporno i mislim da smo se dosta popravili u odnosu na prošlu sezonu. Sigurno je da je ovo prvenstvo teško i iz tog razloga moramo nastaviti naporno raditi kako bi još napredovali. Porazi se mogu dogoditi, kao što je to bilo protiv Tottenhama. No, sada je važno da se ponovo pokrenemo. Nakon 13 pobjeda u nizu teško je prihvatiti poraz, ali ovo je fudbal i moramo ga prihvatiti i shvatiti da je on došao od sjajnog tima”, završio je Conte.

Nakon 20 odigranih kola u Premier ligi Chelsea je prvi sa 49 bodova, slijede ga Liverpool sa 44, Tottenham i Manchester City sa po 42, Arsenal sa 41 i Manchester United sa 39.

