Đurić pomiješao bosanski i engleski i zbunio novinara

Klub i igrač nisu otkrili detalje ugovora, osim da će ugovor trajati dvije i pol godine, uz opciju porduženja na još godinu dana, piše “SCSport“.

Tokom intervjua Đurić je govorio kako je sretan što je potpisao za Bristol, a na jedno pitanje je zbunio i novinara. On ga je pitao kakva je bila njegova prva reakcija kada je čuo za mogućnost transfera, a Đurić je odgovorio kombinacijom engleskog jezika i maternjeg bosanskog.

Njegov odogovor je glasio: “My “san” is to play in England“, a novinar je shvatio da je pogriješio i ponovio je pitanje.

Zaista, simpatična situacija, a u drugom videu možete pogledati kompletan intervju Milana Đurića nakon potpisa za Bristol City.

