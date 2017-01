Muamer Svraka: Najteže mi je što sam sina prvi put vidio četiri mjeseca nakon rođenja

Gdje će im nakon ove daleke zemlje biti naredna adresa, uveliko će ovisiti o Muamerovom profesionalnom ugovoru. Njih troje, kažu, kofer pun ljubavi i neki nepoznati grad, sasvim je dovoljno za sreću. Otići u drugi grad, drugu državu, prilagoditi se ljudima koji njeguju drugačiju tradiciju i kulturu je veliki izazov, no, onima koji odlaze najteže pada odvojenost od svoje porodice i prijatelja.

Nekadašnji kapiten “Željezničara” Muamer Svraka, prošlu sezonu je završio u NK „Istra 1961” u Hrvatskoj, a zatim je svoju novu fudbalsku adresu pronašao u Indoneziji u tamošnjem „Semen Padang” klubu, gdje je veliku popularnost stekao za samo četiri mjeseca. Nakon što je završio polusezonu, iz kluba su mu ponudili produženje ugovora na još deset mjeseci. O Muamerovom igračkom potencijalu i angažmanu u ovom sportu, mogli bismo pisati mnogo, no, to nije povod naše priče. Naime, Muamer je prije četiri mjeseca ostvario svoju najveću i najvažniju životnu ulogu – postao je otac dječaka Emana. Ovom fudbaleru, stotinama kilometara udaljenom od svojih najmilijih, najteže je palo to što nije prisustvovao porođaju supruge Arnele, koja je njihovog sina donijela na svijet samo četiri dana nakon što je otišao u Indoneziju.

– Vijest da sam postao otac saznao sam od suprugine mame. Nisam bio svjestan toga odmah. Tek nakon dva sata sam shvatio da sam zapravo otac. U životu sam zbog svoje profesije imao mnoge teške situacije, ali ništa se ne može porediti s tim. Jedva sam se i odlučio da odem. Ali, znao sam da moram, jer imam odgovornost da brinem o svojoj porodici i obezbijedim svom sinu sve što mu je potrebno. Morao sam otići, iako sam znao da propuštam nešto najvažnije u životu, rođenje svog prvog djeteta. Novac to ne može nadoknaditi. Ovo iskustvo mi je još više pokazalo da sreću čine stvari koje novcem i velikim ugovorima ne možeš kupiti – kazao je Muamer na početku razgovora za „Azru”, dodajući da nije prošao trenutak a da nije mislio na njih. Često je razmišljao i da spakuje stvari, sjedne u avion i dođe vidjeti suprugu i sina. Kompletan intervju pročitajte na ovom linku.

