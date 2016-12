Vedad Ibišević o 2016. godini

Ibišević je imao veoma uspješnu godinu i na sportskom planu. Postao je kapiten Herthe, produžio je ugovor s ovim klubom te postigao 100. gol u Bundes ligi te tako postao šesti stranac kome je to uspjelo u historiji. S obzirom da mu do četvrtog mjesta na ovoj listi nedostaje tek sedam golova, nadati se da će Vedo do kraja sezone ispuniti i taj cilj. pišu “Sportske“.

Kako sam kaže, jedina mrlja na sportskom planu u godini iza nas je što je Evropsko prvenstvo gledao na TV ekranima, a nije s našom reprezentacijom bio sudionik ovog velikog takmičenja. To mu je motiv više da se u kvalifikacijama za SP u Rusiji 2018. godine domognemo drugog mjesta u grupi i da se preko baraža plasiramo na Mundijal. Nastup u Rusiji bio bi najljepši završetak njegove reprezentativne karijere.

