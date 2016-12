Mourinho o Ibrahimoviću: Tvrde da više nije toliko dobar

“Sretan sam zbog njega jer pojedinci smatraju da on više nije toliko dobar strijelac zato što ima 35 godina ili zato što Premier liga nije Primera. Njegovih 35 je isto što i 25, to važi i za Primeru i za Premier ligu, postiže golove, igra dobro i zadovoljan sam zbog njega“, tvrdi Mourinho, piše “SCsport“.

Ibrahimović je ove sezone postigao 16 pogodaka.

“Zlatan će završiti karijeru na najvišem nivou, što je nevjerovatno. Ostavit će fudbal kao jedan od najboljih, tako da sam zaista zadovoljan. Učinak mu je odličan, a može i da se popravi.“, zaključio je dodavši da je ovaj učinak postignut sa samo jednim izvedenim jedanaestercem.

“Došao je do takvog učinka bez šuteva iz jedanaestaraca. To je nevjerovatno jer je za najbolje strijelce drugih liga normalno da postižu golove iz penala, a on je izveo jedan u 17 utakmica Premier lige. Ne mogu biti sretniji njim“, zaključio je Mourinho.

