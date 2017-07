Pjevač oduševio konobarice, dao im napojnicu kao tri plaće u BiH

– Moja mama bila je konobarica, moj tata bio je barmen – godinama. Stoga, kada uđem u Waffle House, a konobarice se prema meni odnosi kao prema kralju, možete se kladiti da ću se ja odnositi prema njima kao prema kraljicama – napisao je Wahlberg, član popularne grupe New Kids on the Block, na Facebooku, prenosi “Avaz“.

Wahlberg je objavio i fotku sa zaposlenicama restorana i računom od 82,60 dolara, s ogromnom napojnicom, a događaj, koji se desio u srijedu u Charlotteu u Sjevernoj Karolini, također je prenosio uživo na Facebooku.

Allison Kalama, obožavateljica New Kids on the Blocka, rekla je za CNN kako je stigla u restoran kad je vidjela prijenos.

– Naša konobarica se još uvijek tresla dok nam je nosila kafu – rekla je.

Wahlberg jednoj je konobarici također obećao karte i propusnice za backstage za koncert svoje grupe. Wahlberg inače voli restorane lanca Waffle House te objavljuje fotografije s osobljem, zajedno s njihovim imenima, kako bi pokazao zahvalnost.

