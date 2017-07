Pjevačica potpuno slomljena: Adele otkazala koncerte jer više ne može pjevati!

– Ova dva koncerta na Wembleyju su bili najveći i najbolji u mojoj karijeri. Ali, patila sam se obje večeri s glasom. Osjećala sam se kao da stalno moram pročišćavati grlo, posebno sinoć. Bila sam kod doktora i rekao mi je da sam oštetila glasnice i da ne smijem nastupati. Preblago je reći da mi je slomljeno srce – napisala je Adele na svojoj internet stranici, piše “Faktor“.

Dodala je da već koristi sve moguće lijekove koje smije i još uvijek ne može pjevati te da je čak razmišljala da nastupi na playback, samo da bude s obožavateljima.

– Nikad to nisam napravila i nikad vam ne bih mogla to napraviti, to ne bih bila prava ja. Znate da ne bih samo tako donijela odluku o otkazivanju nastupa. Jako mi je žao. Tko otkazuje koncerte na Wembleyju?! – napisala je pjevačica koja je na svjetskoj turneji dosad odradila 121 koncert u godinu i pol, a ostala su joj bila još samo dva. Adele je napisala da je “drastično promijenila život“ kako bi otišla na turneju i slomljena je jer je ne može završiti.

– Čini mi se da sam se cijeli život pripremala za ova četiri koncerta, a sad ih ne mogu odraditi. Žao mi je, molim vas oprostite mi – navodi se u poruci.

