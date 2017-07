Armin Dedić: “Marija je 24 sata bila dostupna svim kandidatima, a mene je forsirala jer sam bio njena ‘šoljica čaja'”

Ipak, najveću pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini odvukao je mladi Armin Dedić, koji je bio drugoplasirani i po glasovima žirija i publike, ali kada su se glasovi sabrali, Armin je bio prvi ispred Ristea, s obzirom na to da u slučaju izjednačenja, glasovi žirija vrijede više.

Armin je za “Source” govorio o takmičenju, svojim utiscima, tome kako se osjeća sad, te šta ga čeka u budućnosti.

”Sada su se konačno slegli utisci. S jedne strane se super osjećam, sretan sam i ponosan, a s druge sam umoran, tu je i neka vrsta pritiska, svi me zovu, javljaju mi se, novinari zovu, izjave, intervjui… Ali sve u svemu jako sam sretan”, kazao je Armin za “Source” portal…

U prvom krugu Marija Šerifović je Armina zamolila da kaže kako se ipak odlučio i ove sezone prijaviti na takmičenje, a sada nam je Armin ispričao kako se zapravo to desilo.

”Ni sekunde se nisam pokajao. To je zapravo jedna zanimljiva priča. Krenuo sam da upišem fakultet u Tuzli, a onda sam samo produžio ulicu dalje i otišao na audiciju. I sada nakon što je završeno stvarno se digla velika hajka oko svega. Želim poručiti da se smire svi, jer zaista nema ništa naštimano, Saša Popović nije ništa namjestio, sve je regularno”, kaže Armin, te nastavlja pričati koliko mu se život promijenio u samo nekoliko dana:

”Nevjerovatno. Još sam u Beogradu, ljudi me i ovdje na cesti zaustavljaju, pozvan sam u sve moguće emisije. I ovim putem se želim izviniti svima, kojim ne stižem odgovoriti, novinarima kojim se ne stignem javiti, ali zaista sam pretrpan. Toliko toga se promijenilo u nekoliko dana, malo je naporno, ali mi se sviđa sve ovo što se dešava meni i oko mene, jer zaista svom dušom volim ovo što radim. Bog me je stvorio samo za ovo, mislim da ništa drugo ne bih mogao, ni znao raditi”, priča Armin.

Armin je od početka takmičenja od članova žirija dobijao samo riječi hvale, a kao najdraže ističe:

”Marijini komentari su mi uvijek bili posebno dragi. Sjećam se kad mi je rekla da bi me vodila kući da joj pjevam po cijeli dan, te da i kada bih stajao pored njene mame Verice, ona bi glasala za mene. Pored toga, poseban utisak na mene je ostavilo kad je Aca Lukas ustao da mi čestita i rekao da pjesma nema veze sa njegovim originalom, ali da mu se više sviđa od originala”, ispričao je Armin.

I prošle godine kada se Armin takmičio, Marija Šerifović je bila oduševljena njegovim pjevanjem, pa ga je tako ove godine ‘uzela pod svoje’, bio joj je apsolutni favorit, vodila ga je kroz takmičenje od početka do kraja i ponašala se kao prava starija sestra.

”Jako puno mi je značila Marijina podrška. Ipak, želio bih naglasiti da je Marija uvijek, 24 sata bila dostupna svim takmičarima, koji su joj se javljali na društvenim mrežama, a ona je svima odgovarala i savjetovala nas. A to što je mene, recimo to, forsirala od samog početka, to je valjda zbog toga jer sam, kako ona kaže, njen ‘cup of tea”’, objašnjava Armin.

Sada, nakon što je takmičenje završeno, Armina očekuju brojni nastupi, gostovanja, a nama je otkrio neke od svojih planova.

”Sad u Beogradu još završavam emisije i nastupe koje imam, pa onda od 7.7. počinjem da radim, a danas ću i na svojoj stranici objaviti buduće nastupe, s tim da ću neke namjerno izostaviti, jer će to biti iznenađenja i za njih će se znati nekoliko dana prije. Što se tiče pjesme, i ona će biti gotova do kraja septembra, a objavit ću je zajedno sa spotom, jer ne želim da radim pjesmu bez spota. I mislim da će to biti neka brža pjesma, s obzirom da narod bolje prihvata brže pjesme i bolje prolaze u klubovima. A onda u zimskom periodu, slijedi i druga pjesma, koja bi mogla biti balada”, otkrio je Armin za “Source“…

