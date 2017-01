Moguće je: Janet Jackson rodila prvo dijete u dobi od 50 godina

Pjevačica Janet Jackson rodila je prvo dijete u dobi od pedeset godina, objavljeno je u utorak.

“Janet Jackson i njezin suprug Wissam Al Mana s oduševljenjem pozdravljaju dolazak na svijet svojeg novorođenog sina Eissa”, objavio je njezin izdavač, dodajući da je porod prošao bez problema, piše Index.

Jackson je odgodila u aprilu prošle godine turneju “Unbreakable”, najavivši svojim fanovima da ona i suprug planiraju proširenje obitelji. Sestra pop zvijezde Michaela Jacksona koji je preminuo 2009. objavila je u oktobru da je trudna.

Udana je za katarskog milijardera Al Mana od 2012. To je njezin treći brak. U svojoj je karijeri dobila pet Grammyja, a među najvećim hitovima su joj “All for You”, “Again” i “Doesn't Really Matter.”

