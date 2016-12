”Spavao sam sa jako puno žena, ali nije moglo biti ništa više, jer sam emotivno znao da sam gay. Čak ni biseksualac, isključivo gay!”

George Michael, u dobi od samo 53 godine, pronađen je mrtav u svom krevetu u Goring-on-Thames, Oxfordshire, negdje oko 14 sati. Tužnu vijest je oko 23 sata saopštio Michael Lippman, koji je rekao:

”Sa velikom tugom saopštavamo da je naš dragi sin, brat, prijatelj George, preminuo u miru svog doma, u ovo praznično Božićno vrijeme. Porodica traži da se poštuje njihova privatnost u ovom trenutku, te neće biti daljnjih komentara”.

Ovaj Englez, koji je 1984. ”niotkuda” došao u Wham! u SAD-u je probio sve top liste, sa zanimljivom i pjevljivom pjesmom ”Wake me up before you go-go”. Upravo ga je ta pjesma napravila zvijezdom kada je imao samo 21 godinu.

Tri godine kasnije, George je napravio nezabilježen skok, od dječaka i tinejdžerske zvijezde, do ozbiljnog i poštovanog muzičara.

No, tu je nastao problem…

Michael je jednom prilikom rekao kako je baš taj njegov pop san koji je živio, zapravo u isto vrijeme bila i njegova najveća noćna mora, što ga je kasnije dovelo i do emocionalnog sloma na turneji ”Faith” početkom 1988. Kako bi to spriječio, te bio manje izložen, nije snimao nikakve spotove za pjesme i nije planirao velike turneje. Mogao je odraditi samo pola turneje, ili pak pričekati do početka iduće godine.

”To je vrlo jednostavno. Razmislio sam i shvatio šta je ono u čemu ja stvarno uživam. A ono što meni zaista treba je pisanje pjesama. Ne trebam i ne želim da budem neka poznata faca”, rekao je tada Michael.

I sve to što je on izgovorio, u teoriji je zvučalo jako fino, ali u praksi, skoro pa neizvedivo. Michael se susreo sa pritiscima sa ”vrha”, s obzirom na to da umjetnici tvrde da je spot jako bitan faktor prilikom izbacivanja neke pjesme. Optuživali su ga da radi protiv kreativnog procesa, ali i protiv uobičajenog života umjetnika.

Iako je na kraju pristao da snimi spot, kako bi zadovoljio one u vrhu – on sam nije bio niti sretan, niti zadovoljan time.

”Ovo nije zbogom mom načinu razmišljanja, jer su ta razmišljanja i dalje najveći dio mene, a to je moja muzika. Sve ostalo, taj spot, to je samo kreacija. Istina je da je ovo sve puno veće od onoga što sam ja zamišljao, a još je teže kontrolirati sve to. Ne osjećam se ugodno zbog toga. Ali jednog dana kad postanem samouvjeren kao pisac, neće mi trebati nikakva vrsta takvih poboljšanja, kako ih oni nazivaju”, rekao je tada Michael.

Često su za njega govorili da je arogantan, no za koju mladu, popularnu i uspješnu osobu, narod to nije uradio?! Mislili su da je njegova karijera i sve što on radi pomno proračunato i izračunato. No, Michael se time nije zamarao…

”Čuo sam ih kako govore da sve što radim je već unaprijed smišljeno, ali to nije istina. Moja karijera ide nekim svojim tokom, kao i karijere ostalih ljudi. Ja samo donosim odluke koje su… puno, puno tačnije od njihovih”

Ali jedina i prava istina je bila da je George Michael rođen da bude zvijezda. U njegovom djetinjstvu ništa nije bilo važnije od toga. A on se nije stidio nikada pričati o svom djetinjstvu, koje je proveo u raznim londonskim predgrađima, ali opet, svaki segment njegovog života je obuhvatao muziku, o tome je maštao od svoje sedme godine.

Rođen je kao Georgios Kyriacos Panayiotou 25. juna 1963. u Londonu. Bio je dobar u školi, posebno u Engleskom i Umjetnosti. Ali njegova strast je bila muzika. Volio je slušati Elton Johna, Stevie Wondera i Queen. Zapravo, on ih nije samo slušao, pomno je analizirao svaki dio, svake pjesme i divio se aranžmanu i konstrukciji pjesme i kako je sve to sklopljeno u jednu cjelinu.

Sa svojim prijateljem Andrew Ridgeleyom je osnovao bend i nazvao ga Executive, snimili su dvije pjesme i poslali izdavačkim kućama, ali su odbijene. No, nisu odustajali, snimili su pjesmu ”Careless whisper and ”Wham! Rap”, a to ih je 1982. dovelo do prvog ugovora.

U jendom intervju, Michael se prisjetio tih dana…

”Bio sam šokiran kako ljudi u izdavačkim kućama jako malo znaju i kako ne žele da slušaju nikoga ko ima bilo kakvu ideju, šta i kako bi bilo potrebno napraviti”

A onda je slijedila Amerika i sve ono što ga je tamo čekalo. A nije bilo nimalo lako. Prolazio je jako teška razdoblja u životu i često bio u depresiji, a jednom je rekao kako ima osjećaj da je barem deceniju proveo u potpunom mraku. A razlog tome je bio što je negdje u dubini sebe uvijek znao da je gay.

”Dok sam bio u Wham! spavao sam sa jako puno žena, ali to nikada nije moglo preći u nešto veće, jer sam ja emotivno znao da sam gay. Nisam im se mogao obećati, ali su me privlačile. A zbog toga sam bio jako posramljen. Nisam ih želio iskorištavati. Moja depresija je tada bila u najvišem stadiju, jer sam znao da nisam čak ni biseksualac, nego baš tačno i isključivo gay”, prisjetio se jednom Michael.

Bio je nekoliko puta i uhapšen, zbog nasilnog ponašanja, droge… Njegov kraj karijere, a ispostavit će se uskoro i života, uslijedio je 2011. kada je zbog bolesti otkazao sve svoje nastupe, a 2013. je dvije sedmice proveo u bolnici, nakon što je pao iz automobila koji se kretao.

Kao svi mi, Michael je imao planove za dalje. Aktivno je radio na dokumentarcu o svom, iako slavnom, ipak teškom životu, a film je trebao izaći u martu iduće godine, zajedno sa njegovim albumom Listen Without Prejudice.

Taj film i album će vjerovatno posthumno biti izdati, ali na njihovim premijerama neće biti Michaela, koji bi sve to upotpunio svojim šarmom i nadasve interesantnom ličnošću.

Zbogom maestro i hvala ti na predivnoj umjetnosti!

