Počele curiti nevjerojatne priče iz života legendarnog pjevača – potpunim strancima plaćao je dugove, raznim udruženjima dijelio milione…

“Nije htio biti jedan od onih licemjera koji učestvuju u humanitarnim akcijama samo da bi se pisalo o njemu. To je radio tajno jer je bio čovjek velikoga srca“, rekli su prijatelji, prenosi “Jutarnji“…

Iako je za života molio da se o njegovim dobročiniteljskim djelima ne govori, mnogi su sad prekršili to obećanje i svjedoče o pjevačevim hvale vrijednim aktivnostima.

“Nakon što nam se javila mlada žena koja je očajnički htjela postati majka, ali nije mogla zatrudnjeti bez tretmana umjetne oplodnje, za koji nije imala novca, George Michael nazvao nas je dan poslije i anonimno joj uplatio 15.000 funti“, objavio je na Twitteru Richard Osman, televizijski voditelj na BBC-ju.

Na njegovu priču nadovezao se svjedok koji je Georgea Michaela svojedobno vidio kako u kafiću daje novac ženi koja je plakala zbog financijskih problema i dugova iz kojih se nikako nije mogla izvući.

“Htio je ostati anoniman pa je ček na kojemu je ispisao iznos od 25.000 funti dao konobarici zamolivši je da ga preda gospođi“, prisjetio se muškarac.

Muzičar je godinama volontirao u centru za beskućnike, a redovno je uplaćivao novac i udruženjima koja su se brinula za djecu.

“Dao nam je milione, ali izričito nam je branio da mu ime spominjemo u javnosti. Njemu u čast planirali smo organizovati veliki koncert sljedeće godine, na naš 30. rođendan“, rekla je Esther Rantzen, osnivačica udruženja Childline.

George Michael 2007. u Londonu je održao spektakularan koncert za medicinske sestre i tehničare. Tako im se zahvalio za svu brigu i ljubav kojima su obasipali njegovu majku dok je ležala u bolnici prije nego što je umrla.

Sav prihod od prodaje hit singla “Jesus To a Child” iz 1996. dao je u humanitarne svrhe, a isto je napravio i s pjesmama “Last Christmas” te “Everything She Wants”, dok je zaradu od “Don't Let the Sun Go Down On Me” dao centru za oboljele od AIDS-a i udruzi za djecu.

Prije 16 godina od privatnog kolekcionara kupio je klavir pokojnog Johna Lennona iz The Beatlesa. Za instrument je izdvojio 1,45 miliona funti.

“Htio je da klavir, na kojemu je John skladao ‘Imagine’, zauvijek ostane u Lennonovoj rodnoj Velikoj Britaniji. Dao ga je muzeju u Liverpoolu“, rekao je kustos.

Muzičar je umro na Božić od srčanoga zastoja u 54. godini.

