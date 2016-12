U domovima diljem svijeta jučer je svirala pjesma “Last Christmas”, ali nitko nije ni slutio da će nas čovjek koji ju je napisao i otpjevao napustiti na sam Božić, piše “Zadovoljna“.

Legendarni britanski glazbenik George Michael jučer je nenadano preminuo u 54. godini života. U karijeri dugoj više od tri desetljeća prodao je 100 milijuna albuma i svojim nezaboravnim hitovima osigurao titulu ikone pop glazbe.

Prisjetili smo se njegove velike glazbene ostavštine i izdvojili 10 pjesama zbog kojih će George Michael živjeti vječno.

Last Christmas



Faith

Freedom! ‘90

Father Figure

A Different Corner

Jesus To A Child

Fastlove

One More Try

Kissing A Fool

loading...

Facebook komentari