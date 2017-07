Angelina Jolie otkrila: Bolujem od Belove paralize

Oskarovka je u intervjuu za Vanity Fair otkrila kako je njenih šestoro djece, sa kojima sada živi u velikoj vili vrijednoj 25 miliona dolara, podnijelo razvod, piše “Tračara“.

“Sve je ovo bilo veoma teško za nas, čini se kao da tek sada hvatamo vazduh. Trudimo se da zacijelimo kao porodica,” ispričala je glumica i dodala da su se stvari pogoršale prošle godine na snimanju filma First They Killed My Father.

Mediji su izveštavali da je razvod uticao na šestoro deco, no glumica kaže da su oni svjesni situacije u kojoj se porodica našla.

“Naš način život nije uticao negativno na našu djecu i drago mi je da možemo da im pružimo sve ovo. Izrastaju u šestoro divnih, pametnih ličnosti i veoma sam ponosna na njih,” kaže Angelina.

Jolieva je u intervju otkrila i da pati od Belove paralize, privremene bolesti koja parališe jednu stranu lica. Takođe, razvila je hipertenziju a ima i problema sa kožom.

“Ne znam da li je zbog menopauze ili godine koju sam imala. Žene sebe stavljaju na posljednje mjesto kada imaju velike porodice. No, riješila sam da preuzmem kontrolu nad mojim životom i zdravljem. Porodica mi je i dalje na prvom mjestu.”

