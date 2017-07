Poznati glumac Tom Hardy će glumiti i producirati film o ratu u Bosni

Film naziva “My War Gone By, I Miss It So” odnosno ”Moj rat je prošao, tako mi nedostaje” je baziran na istoimenoj knjizi iz 1999. godine koju je napisao Anthony Lloyd, engleski novinar i ratni dopisnik. Film će režirati i producirati Gavin O'Connor i Scott LaStaiti, piše “Avaz“.

”My War Gone By, I Miss It So” je Lloydov lični iskaz o ratu u BiH, kao i njegovo naizmjenično iskustvo između onoga što je doživio u BiH i lične refleksije vremena koje je proveo u britanskoj vojsci, razvodu roditelja, otuđenju od oca i zavisnosti od heroina. Ovaj film je brutalna ali i osjetljiva priča koja se bavi i ovisnošću i iskustvom rata, kazao je Hardy.

– Pogodio me je Anthonyjev rad i njegove riječi, iskustvo, i za mene je to jedan važan glas i knjiga, dodao je. Lloyd je napustio Englesku kada je imao 26 godina kako bi dokumentovao rat u BiH, gdje je svjedočio strahotama koje su se događale. -Anthonyjevi memoari su bili ”ljubav na prvu stranu”.

To je portret rata kakav nikada ranije nisam pročitao, rekao je O'Connor.

– Lična borba ovisnika o heroinu koji izvještava sa linije fronta u Bosni – najkrvavijeg sukoba kakvog Evropa nije imala još od Drugog svjetskog rata. On koristi adrenalin iz rata kako bi se borio protiv ovisnosti o drogi. Osjećam se privilegovano i čast mi je imati priliku da donesem ovu knjigu u kino, istakao je O'Connor.

– Knjiga Anthonyja je dirljiva i iskrena, i pokazuje čovječanstvo na najvišem i najnižem nivou, rekao je Scott LaStaiti. – Ne postoje bolji kreativni saradnici od Gavina i Toma i oduševljen sam što sam što su mi oni partneri u ovom projektu, dodaje.

