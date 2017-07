Charlize Theron: “Kako sam preživjela to što je moja majka ubila mog oca”

Oskarovka je već ranije pričala da se njen otac borio sa alkoholom i da ga je njena majka ubila u samoodbrani, prenosi “Tračara“.

“Tada sam se pravila da se to nije dogodilo, jer nisam željela da pričam sa ljudima o tome. Ljudima sam pričala da mi je otac poginuo u saobraćajnoj nesreći. Ko bi želio da priča takvu priču,” otkrila je ona.

“Ljudi ne umiju da reaguju kada im kažeš da ti je otac alkoholičar kog ti je ubila majka. I nisam željela da me vide kao žrtvu,” dodala je.

Četrdesetejednogodišnja glumica otkrila je da je dane provodila u strahu od oca i njegove ličnosti. “Budila sam se, ne znajući kako će biti raspoložen tog dana. Nisam znala hoće li piti ili ne,” ispričala je, uz napomenu da joj je u dvadesetim godinama pomogla terapija, ali da njena majka nikad nije išla kod psihijatra.

“Imam nevjerovatnu majku, koja me inspiriše. Nikada nije išla kod terapeuta zbog svega što se dogodilo. Njena filozofija je da stvari treba prihvatiti onakvim kakve jesu – u ovom slučaju, grozne. To nije izbor, to je činjenica.”

