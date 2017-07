Rade Šerbedžija: Vani mi je još dobar rejting, ali na Balkanu ponegdje

Među potencijalnim novim licima glumačkog odjeljenja Akademije, osim Šerbedžije, su Kristen Stjuart (Stewart), Dvejn Džonson (Dwayne Johnson), Beti Vajt (Betty White), a pored imena Šerbedžije nalaze se filmovi “Hari Poter” i “The quiwt American”, u kojima je ostvario uloge.

Jedan od najvećih pozorišnih i filmskih glumaca bivše Jugoslavije, koji se može pohvaliti i holivudskom karijerom, u ekskluzivnom razgovoru za „Dnevni avaz“ govorio je o pozivu svjetske organizacije, otkrio nam detalje sa snimanja novih projekata u Americi, ali i Sarajevu, kao i novoj sezoni Teatra „Ulysses“, na čijem čelu je od samog osnivanja.

– To je veoma lijepo priznanje i važno je reći da je došlo na njihovu inicijativu, jer ja to nisam lično tražio i aplicirao. Uglavnom je procjena i prijedlog ljudi koji vole film i naravno da mi je drago zbog toga – ističe glumac svjetskog glasa.

Procjena i prijedlog

Pored najvećih holivudskih imena našlo se i Vaše i to jedino od glumaca s prostora bivše Jugoslavije.

– Veoma lijepo i mnogo mi znači. Nije mala stvar. To znači da mi je još dobar rejting vani.

I na Balkanu, također.

– E za to nisam baš siguran. Možda ponegdje. Znam i osjećam da sam u BiH priznat.

Kažete imate dobar rejting vani. Snimate li još u Americi?

– Radio sam u Americi film koji se zove „Proud Mary“, a Deni Glover (Danny) igra glavnu ulogu, uz to je veliki profesionalac. Također, reditelj Babak Najafi, koji je porijeklom iz Irana, odlično radi svoj posao. Dok smo snimali, otkrio mi je da je od početka rada htio da me angažira na svom filmu, eto sad se pokazala prilika na obostrano zadovoljstvo. Nedavno sam boravio u Los Anđelesu dva i po mjeseca i snimao sam novu sezonu popularne serije „The Blacklist“. Ipak, posebna je bila premijera filma „The Promise“ Terija Džordža (Terry George), koji je režirao i „Hotel Ruanda“. Tamo je bio i jedan od glavnih glumaca Kristijan Bejl (Christian Bale), a pored njega ja sam igrao važnu ulogu. Radi se o vođi Ermenaca, koji cijelo selo povede u planinu kako bi ih spasio od napada. To je priča iz 1915. godine o Turcima i Ermenima, zapravo u pitanju je politički opasna tema.

Njena želja

Nedavno ste boravili u Sarajevu i snimali „Bearing Witness“. Otkrijte nam neke detalje.

– U pitanju je vrlo lijepa priča koja govori o životu novinarke Aide Čerkez, zapravo je to njena autobigrafska priča. Aida je božanstvena cura, hrabra, divna i pametna, a reditelj je Amerikanac Jozef Pirson (Joseph Pierson). Posebno mi je drago da smo Zrinka Cvitešić, koja igra Aidu, i ja, koji igram starog Ismeta, bili njena želja od početka. Zrinka je čisto čudo. Bio sam oduševljen njome kada sam je gledao u mjuziklu „Once“ u Londonu. Onda me oduševila dok sam je gledao, a sada kada sam i radio s njom. Ona je čisto sunašce.

Na kojim lokacijama ste snimali?

– Ja sam imao samo jednu lokaciju, jer je Ismet imao 91 godinu te 1994. godine, kada se radnja filma događa. Bilo je vrlo zanimljivo jer su mi stavljali masku, s obzirom na to da nisam toliko star. Glavna lokacija je stan u Sarajevu, gdje Ismet živi, i ne napušta to mjesto.

Primjećujem da s posebnim žarom pričate o Ismetovom liku.

– Da, posebno mi je bilo to što sam tu negdje skidao, odnosno glumio svog oca. Starog mog Danila, koji je preminuo 22. januara, sa svoje 104 godine. Tako da sam skidao njega, jer je on živio sam u svom stanu i nigdje nije izlazio. Ova uloga mi je omogućila da se prisjetim tih vremena dok je stari bio živ. Inače, cijela ekipa je bila dobra, kao i producentska kuća „Deblokada“. Mislim da će postati vrlo značajni producenti u cijeloj regiji.

Uskoro počinje 17. sezona kazališta “Ulysses“, je li sve spremno?

– Naravno. Počinjemo mojim koncertom, na kojem će biti Miroslav Tadić i Vlatko Stefanovski, a gosti su nam divna američka violinistica Ivet, moj dragi prijatelj Damir Urban, te kćerka Milica. Tako da će biti veoma zanimljiv koncert, nakon toga imamo „Kralja Lira“, prošlogodišnju premijeru „Šekspir ljetne noći“, gdje igraju moji studenti s druge godine, zatim „Antigonu“, koju igram sa dragim Sarajlijama, ali i sa studentima iz bh. prijestonice.

Igrat će i gostujuće predstave.

– Tu je „Novo doba“ Dine Mustafića, u kojoj igra sjajna Mirjana Karanović, zatim „Ljudi od voska“ Hrvatskog narodnog kazališta, pa premijera o bokseru pod nazivom „Mate Parlov“, a posebno me raduje što je dio glumačke podjele odlični Slavko Štimac. Također, bit će zanimljivo igranje mojih i Lenkinih studenata u komadu „Dobri čovjek iz Sečuana“.

Sve sam lošije i lošije

Kako provodite slobodno vrijeme?

– Nešto zdravstveno nisam OK, sve sam lošije i lošije. Boli me kičma i ne igram redovno tenis kao što sam igrao, ali očekujem da se to popravi. Trenutno sam kod mog prijatelja Zikija, koji je vulkanizer. Sada pravimo pauzu uz pićence.

Aida Begić je zaslužila da bude na listi

Na listi Američke filmske akademije našla se i bh. rediteljka Aida Begić.

– Nisam to znao, ali drago mi je zbog nje. Lijepo je čuti takvu vijest, apsolutno je zaslužila da bude na listi.

