MNOGO JE PATIO: Prije svadbe sa prelijepom Fahrije, Bali begu je ova žena SLOMILA SRCE!

Tamamlayıcım, kahramanim, dünyam.. Seninle büyümek, seninle bütünleşmek, seninle sonsuza dek evet demek.. ♥️ Işte simdi her şey tamam! 🙂 Iyi ki.. 🙏🏻

A post shared by Fahriye Evcen (@evcenf) on Jul 1, 2017 at 2:30am PDT