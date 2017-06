Slavni glumac ponovo dotakao dno: Evo kako pokušava preživjeti

Zbog njegovog nedoličnog i raskalašnog ponašanja glumcu izgleda niko ne nudi nove uloge pa je vremenom ostao “bez prebijene pare u džepu”. Nekadašnja velika holivudska zvijezda sada, kako prenose strani mediji, zarađuje tako što fanovima naplaćuje autograme i traži novac za svako pojavljivanje u javnosti.

Nekada je Sheen za snimanje serije “Dva i po muškarca” zarađivao 1,5 milion eura sedmično, a sada rasprodaje i suvenire iz svoje bejzbol kolekcije među kojima je i prsten legende ovog sporta Babea Rutha, prenosi “Blic“…

Iako je njegova vrijednost 13 miliona dolara, Sheen ga prodaje za četiri puta manju cijenu.

Charlie Sheen is selling Babe Ruth's 1927 World Series ring and the Yankees-Sox sale doc.

Prices are already huge: https://t.co/1ZMuOQRNcN pic.twitter.com/2SVVQCEpDR

— ESPN (@espn) June 26, 2017