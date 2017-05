“Dobila sam ponudu za slikanje za Playboy i odbila sam. Rekli su ‘Šta fali, skidaš se u teatru, što nebi i za Playboy'”

Najpoznatija je po filmovima Na putu, U zemlji krvi i meda, Snijeg i Grbavica, koji je nagrađen Zlatnim medvjedom na Berlinaleu.

“Uspjeh je relativna stvar, ja mislim da nisam još uvijek dobila ulogu svoga života. Još uvijek nisam došla do tog da budem zadovoljna u potpunosti. Kada glumac misli da još uvijek ima u njemu nečega što može da pruži na sceni, nikada ne treba da se predaje i mi dok smo na nogama možemo da igramo”, rekla je za “Source” glumica Jasna Ornela Bery.

Pored zavidne karijere Jasna Ornela Bery uvijek je plijenila pažnju i svojim izgledom i važila je za jednu od najseksipilnijih glumica.

“Meni je moj izgled u mnogim situacijama odmogao u profesionalnom smislu zato što su mi uvijek davali uloge fatalnih žena, lakih žena, prostitutki kada je riječ o filmu”, iskrena je naša sagovornica.

Upravo iz tog razloga Jasna Ornela Bery s početka svoje karijere određene uloge je odbijala.

“Niste u mogućnosti da odbijete sve što ne želite da radite, ali određene jesam odbijala. Jedina uloga za kojom žalim je uloga kod reditelja Ivice Matić”, rekla je ova glumica, koja je tada imala devetnaest godina.

Kasnije, kako kaže, sama sebi je rekla da neće moći odbijati sve te uloge, obzirom da je reditelji vide kao fatalnu ženu.

“Neprijatno mi je kada moram glumiti vođenje ljubavi, a to sam imala samo dva puta. Taksista me pitao neki dan ‘Da li vi to zaista radite?’. Rekla sam da je to gluma, da fingiramo, a to što ljudi misle da je stvarno da je to samo znak da smo dobro odglumili. U suprotnom, da to stvarno radimo bili bismo porno glumci”, iskrena je Jasna.

