BRAD PITT OTKRIO ISTINU ZAŠTO JE ANGELINA MRŠAVA: I rasplakao milione!

“Moja žena se razboljela. Stalno je bila nervozna zbog problema na poslu, u privatnom životu, s djecom. Izgubila je mnogo kilograma. Previše je mršava. Mnogo je plakala. Boljeli su je glava, srce, kičma, pluća. Nije spavala i brzo se umarala.Naš brak je bio na ivici raspada, piše “Kurir“.

Od njene ljepote ostala je samo sjenka. Imala je podočnjake, prestala je da brine o sebi. Mislio sam da ćemo se razvesti, izgubio sam svaku nadu. A onda sam odlučio da nešto napravim po tom pitanju. Jer, ipak pored mene je bila najljepša žena svijeta.

Bila je svjetski idol ljepote i sretan sam što sam baš ja taj koji je mogao da je zagrli i spava pored nje.

Počeo sam da je obasipam cvijećem, poljupcima, komplimentima. Ugađao sam joj i priređivao iznenađenja svakog dana. Živio sam za nju. U javnosti sam govorio samo o njoj. I uspjelo je!

Skroz je procvjetala i voljela me je više nego ikada. Nisam ni znao da može toliko jako da voli. A onda sam shvatio – Žena je odraz svakog muškarca. Ako je volite do ludila, ona će to i postati – ljubav”, rekao je Brad i rasplakao milione ljudi širom svijeta.

