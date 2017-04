Miralem Zupčević napustio Sarajevo: “Taj grad je idealno mjesto za polusvijet!”

Bard bh. glumišta Miralem Zupčević otišao je u penziju. U intervjuu koji je dao za “Avaz” saznalo se mnogo toga, ali ono što je u ovom trenutku najvažnija vijest jeste da je ovaj glumački velikan kojim bi se svi trebali ponositi, nakon što je zvanično završio svoj radni vijek, duboko razočaran napustio rodno Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu!!!

Danas 67-godišnji Zupčević živi u Hrvatskoj, daleko od svog Sarajeva, u kojem je na Akademiji scenskih umjetnosti izveo brojne generacije glumaca radeći kao profesor i savjetujući ih između ostalog: “Ja nisam ovdje da vas naučim glumiti, ja sam ovdje da vas naučim da mislite kao glumac”.

– Otišli ste, znači li to da ste se odrekli Sarajeva?

Ne mogu se ja odreći Sarajeva i dobrih ljudi u Sarajevu, ali istina je da sam otišao jer svijet koji je bio oko mene, taj svijet u kulturi, postao mi je nepodnošljiv i onda je bolje da se ja sklonim nego da im smetam. Radio sam jer sam morao odraditi svoje do penzije, inače bih davno otišao.

– Ništa Vas nije moglo zaustaviti?

Ne! Ko je otišao iz grada? Svi koji su vrijedili, čast onima koji još vrijede pa su ostali u gradu, ali, onako, iskreno rečeno, svi su otišli. Meša Selimović je otišao iz Sarajeva i to za sva vremena otišao da živi u Srbiju, Beograd… Sam je rekao ko iole malo u BiH lupi za glavu, za glavu ga skrati. To je odvajkada tako. Sarajevo je idealno mjesto za polusvijet. Govorim o kulturi, to je sve bofl beogradske akademije, bofl bio zagrebačke akademije i to se sve vrtjelo tu, i onda smo mi pravili Akademiju, nismo je baš Bog zna kako napravili. Neki su se ljudi ubacili unutra i rade odvratne stvari, loše stvari, to je postala nakaradna edukacija, ta edukacija nije zdrava. Ali, da ne pričam o tome.

