“Glumiti Damira Fazlinovića je zanimljivo, ali privatno je teško jer ljudi kada me sretnu misle da me znaju”

“Najlakši put do srca publike je najteži. Istinski rad na sebi, završavanje akademije i posvećenost poslu. Biti poznat i raditi kao glumac su dvije različite stvari. Biti poznat može biti svako, ali osoba koja želi da se bavi glumom treba da ima dugoročni plan i treba da razmišlja kako da se čitav život bavi time. Mi smo teritorija sa 3,5 miliona ljudi i ti dosadiš ljudima kada se često pojavljuješ i glumac treba da dozira svoje pojavljivanje tako da bi mogao da održi svoju karijeru dugoročnijom”, rekao je za “Source” glumac Moamer Kasumović.

Advertisements

Za pojavljivanje u seriji “Lud, zbunjen, normalan” Moamer kaže da mu je to bilo jedno od najljepših i najgorih iskustava.

“Lijepo je iz razloga jer učiš nove stvari, to je bilo prije deset godina i tek sam bio na početku svoje karijere. Televizija je na neki način dijametralno različita od stvari koje mi radimo na akademiji i ja sam bio jako zbunjen prvi set jer nisam znao šta radim, ali hvala Bogu imao sam sjajnog reditelja, sjaje partnere, Elmira, Mustafu i Senada koji su bili tu za mene i pomagali mi”, rekao je naš sagovornik, koji je dodao da je jako zanimljivo biti član porodice Fazlinović.

“Glumiti je zanimljivo, ali privatno je jako teško jer si ti svaki dan u domovima ljudi, oni te znaju kao Damira Fazlinovića i oni kada te sretnu vrlo su prisni, nekada i navalentni, a ti moraš da budeš fin i prijatan jer su to ljudi koji te gledaju i prate i to nekada zna biti mač sa dvije oštrice, ali sve u svemu kada čovjek skloni sve to “negativne” stvari, uživa u tome”, rekao je za “Source” Moamer.

Snimanje serije “Lud, zbunjen, normalan” je završeno, a sada, deset godina nakon Moameru se život mnogo promijenio. Na malim ekranima gledali smo kakav je odnos između Izeta, Faruka i Damira, a kakav je privatno odnos između Mustafe, Senada i Moamera kada se kamera ugasi?

“Mi imamo predivan odnos, ja ne vidim razliku u godinama između nas trojice. Kada smo počinjali poštovao sam ih kao ozbijne kolege koji iza sebe imaju nagrade, uloge i stati sa njima u kadar je velika čast, ali mi smo se toliko zbližili da ja nemam taj odnos kao Mustafa Nadarević i Senad Bašić su stari od mene. Zapravo, imamo neki jaranski, pa i porodični odnos i najviše volim kada odemo poslije predstave negdje na piće da se malo zabavimo”, iskren je Moamer.

Obzirom da su iza njega mnoge uloge, otkrio nam je gdje je njemu draže glumiti. U pozorištu ili na tv-u.

“Ja kažem, teatar ti je žena, a film ili tv ti je ljubavnica. Ja mislim da svaki glumac obožava teatar i da je u teatru rođen jer on je živ, on je tu i mi na akademiji učimo sve za teatar i na tim daskama smo jako sretni, međutim, ta kamera je veliko čudo. Kada staneš pred kameru jako se teško otuđiti od nje i volim da flertam sa njom. Da je kod nas drugačija situacija, da je teatar popularniji od tv-a vjerovatno bi večina naših glumaca i radila u teatru, međutim, biznis je biznis”, kaže nam Moamer Kasumović.

Cijeli razgovor sa glumcem Moamerom Kasumovićem pogledajte u video prilogu OVDJE.

Advertisements

loading...

Facebook komentari