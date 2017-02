Zarif: “Oscar za iranski film je potez protiv Trumpove zabrane”

Mohammad Javad Zarif izjavio je u ponedjeljak da je nagrada potez protiv izvršne naredbe predsjednika Donalda Trumpa kojom se zabranjuje ulazak u SAD građanima iz sedam većinski muslimanskih zemalja, među kojima je i Iran, piše “Fena”.

“Ponosan sam na ekipu ‘Trgovca’ zbog Oscara i stava prema zabrani ulaska muslimanima. Iranci milenijima predstavljaju kulturu i civilizaciju“, navodi Zarif na svom postu na Twitteru.

I državni radio i televizija kratko su izvijestili o Farhadijevom osvajanju Oscara iako su brojni Iranci saznali za tu vijest putem društvenih mreža.

Farhadi je bojkotirao ceremoniju dodijele Oscara. On je objavio u januaru nakon što je Trump prvobitno naredio zabranu ulaska da neće prisustvovati ceremoniji u Hollywoodu u znak protesta – čak i u slučaju da on bude izuzet od zabrane, prenosi Associated Press.

