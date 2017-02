Oprah Winfrey: “Nije mi žao što nemam djecu jer bih bila loša majka”

Oprah je 2007. godine u Južnoj Africi otvorila Oprah Winfrey Leadership Academy za 172 djevojke. Kazala je kako se upravo zbog toga osjeća kao da je majka.

“Uradila sam to kako bi im pomogla, a one su unijele svjetlo u moj život. Kad su ljudi počeli vršiti pritisak da se udam i rodim djecu znala sam da nikada neću požaliti što ih nisam imala, jer se osjećam kao majka sve djece na svijetu. Ljubav ne poznaje granice. Nije važno jeste li rodili dijete ili ste ga našli kada je imalo 2, 10 ili 20 godina. Bitno je da je ljubav stvarna i čista. Za mene je to savršeno jer nisam željela djecu. Ne bih bila dobra majka, nemam strpljenja“, kazala je Oprah, prenosi “Klix“.

Winfrey je ranije govorila u bebi koju je izgubila kada je imala samo 14 godina, a kojoj je dala ime Canaan.

