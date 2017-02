Miloš je stajao ispred kola kad je ona izašla iz njih: “Danas sam sreo Moniku Beluči i za 5 sekundi mi je promijenila život”

Još kao 13-godišnjak sam gledao film „Malena” i to je bio moj prvi susret sa Monikom Beluči. Gle slučajnosti, toliko godina je imao i onaj musavi klinac koji je bio očajnički zaljubljen u nju. A kako, vala, i ne bi bio. To je tada za mene bio vrhunac erotike, piše Noizz.

Nekoliko godina kasnije je snimila drugi i treći deo Matriksa. Savim dovoljno da me nanovo očara. Sada je stigla u Beograd i to nisam smeo da propustim ni pod razno.

U pola tri je u Skupštini grada bila organizovana konferencija za novinare, na kojoj ipak nisam prisustvovao. No, da pođemo redom. Direktno iz redakcije sam išao na 26-icu u kojoj je vazduha bilo „na kašičicu”. Ok, već sam se smorio što ću da bazdim kao konj. Dođoh i do Skupšitine, a tamo me je dočekala šokantna rečenica: „Ne možete unutra”.

Objašnjavao sam gospođi koja je dočekivala novinare da u pozivu na konferenciju nije pisalo da je potrebno akreditovanje, te da me zato nema na spisku, ali džaba. Koleginica i ja se pokunjeno pogledasmo i prihvatismo sudbu kletu.

Ali jebiga, nisam hteo da odustanem makar od toga da je vidim uživo. I posle deset minuta čekanja sam se konačno dočekao svojih pet sekundi. Bukvalno je toliko trajalo. Izašla je iz kola, onako dostojanstvena i prelepo obučena.

Bila je u crnom, nosila je naočare i pokazala da je u svojoj 52. godini i dalje tata-mata elegancije. Tako sam je zamišljao, a to se i obistinilo. Nažalost, nije bilo predviđeno da joj uzmem intervju tako „na bum”, ali mi je drago što sam uspeo da vidim ženu koja je zaista sinonim za lepotu.

Bila je braku sa Vensanom Kaselom skoro petnaest godina i rodila mu je dvoje dece. Proklet neka je.

