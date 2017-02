Nakon natpisa da ima 34 kilograma, danas je pokazala kako ZAISTA izgleda: Iznenađeni?

Premijera filma “First They Killed My Father” (“Prvo su mi ubili oca”) u produkciji Angeline Jolie održaće se u subotu uveče u Kambodži u drevnom kompleksu hramova Angkor Vat.

Angelina u crnoj haljini sa detaljima od čipke izgleda otmjeno i svježe, a po osmijehu koji nije skidala sa lica, čini se da su svi problemi sada iza nje, prenosi “Žena“…

Film se bazira na sjećanjima djevojčice koja je preživjela okrutni režim Crvenih Kmera, a koja su objavljena u knjizi nazvanoj po njenom imenu Luong Ung. Ona je bila dijete u vrijeme njihove vladavine od 1975. do 1979. godine tokom koje su pobili oko dva miliona stanovnika Kambodže.

“Pročitala sam knjigu Luong Ung prije puno godina i to je jedna od prvih knjiga koje su mi pomogle da otvorim oči i shvatim kakve se sve stvari događaju u svijetu”, rekla je Angelina na konferenciji u subotu povodom premijere filma.

Po njenim riječima, priča o ratu i razaranju je posebno snažna zbog toga što dolazi iz perspektive djeteta. Ona redovno posjećuje Kambodžu već 17 godina, otkako je tamo snimala film “Lara Croft: Tom Raider”, a svog sina Medoksa usvojila je iz Kambodže 2002. godine.

