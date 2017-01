Meryl Streep “zapalila” internet govorom o Donaldu Trumpu

Slavna glumica, koja iza sebe ima 30 nominacija za nagradu “Zlatni globus”, a kući je ponijela statuetu u čak osam navrata, prenosi “B92“.

Preuzimanje ovogodišnjeg priznanja željela je da iskoristi za govor kojim je željela da pruži podršku kolegama, novinarima i američkom društvu uopšte, a iskritikuje novog predsjednika SAD Donalda Trampa.

Njen govor postao je pravi hit na internetu, a mi ga u cjelosti prenosimo:

“Izgubila sam glas vrišteći i kukajući ove sedmice. Izgubila sam razum prije toga, pa moram da čitam govor. Samo da se nadovežem na ono što je Hju Lori rekao: vi i svi mi u ovoj sobi, u ovom trenutku zaista pripadamo najocrnjenijem djelu američkog društva.

Razmislite malo: Holivud, stranci i mediji…

Ali ko smo mi? Šta je Holivud uopšte? To je samo zbir različitih mjesta. Ja sam rođena, odrasla i školovala se u javnim školama u Nju Džerziju, Viola (Dejvis) je rođena u iznajmljenoj kolibi u Južnoj Karolini, a onda došla u Central Fols na Roud Ajlendu.

Sara Polson je rođena u Floridi, a samohrana majka ju je podigla u Bruklinu. Sara Džesika Parker je jedna od sedmoro ili osmoro djece iz Ohaja. Ejmi Adams je rođena u Vićenciji u Italiji, a Natali Portman u Jerusalimu. Gdje su njihovi izvodi iz matične knjige rođenih?

Prelijepa Rut Nega je rođena u Adis Abebi u Etiopiji, odrasla je u Irskoj, a evo, nominovana je za nagradu za ulogu djevojke iz malog grada u Virdžiniji. Rajan Gosling, kao i svi najfiniji ljudi je Kanađanin. Dev Patel je rođen u Keniji, odrastao u Londonu, a ovdje igra Indijca, odraslog u Tasmaniji.

Dakle, Holivud je prepun stranaca i došljaka i ako biste ih sve izbacili, ne bi vam ostalo ništa drugo da gledate, sem američkog fudbala i MMA.

Jedini posao glumaca je da uđu u živote ljudi koji su drugačiji od nas i da shvate kako se osjećaju, a mnoga, mnoga, mnoga moćna izvođenja pokazala su upravo to: zadivljujući, saosjećajni posao. Ali mislim da me je jedno izvođenje ove godine zaprepastilo; zabilo mi je kuke u srce, ne zato što je bilo dobro. Nije bilo ničeg dobrog u tome. Ali, bilo je efikasno i uradilo je posao – učinilo je da se ciljana publika smije i pokaže zube.

Bio je to trenutak kada osoba koja traži da sjedi na najcjenjenijem mjestu u našoj zemlji, imitira novinara sa invaliditetom – nekoga koga je prevazišao u privilegijama, moći i sposobnosti da se odbrani.

Slomilo mi je srce to što sam vidjela i još ne mogu to sebi da izbijem iz glave, jer se nije desilo u filmu. Bio je to stvaran život. Taj instinkt da neko bude ponižen, kada potiče od nekoga iz javnosti, od nekoga tako moćnog, ulazi u svačiji život, jer na neki način daje dozvolu drugim ljudima da čine isto.

Nepoštovanje poziva nepoštovanje, nasilje rađa nasilje. Kada moćni koriste svoju poziciju da maltretiraju druge, svi smo gubitnici.

Okej, to me dovodi do medija. Trebaju nam principijelni mediji koji će moćnike pozivati na odgovornost, da ih stavljaju na tapet zbog svake sramote – zato su naši osnivači zaštitili štampu i njene slobode u našem ustavu. Zato ja molim dobro potkovane novinare Udruženja stranih holivudskih novinara i sve nas u našoj zajednici da mi se pridruže u tome da zaštitimo novinare, jer će nam biti potrebni kako bismo išli naprijed, a mi smo potrebni njima, kako bi štitili istinu.

Još jedna stvar… Jednom, dok sam stajala na setu i žalila se na nešto, na to što radimo i u vrijeme večere ili tako nešto, Tomi Li Džouns mi je rekao: ‘Zar nismo privilegovani, Meril, samim tim što smo glumci?’ Da, jesmo. I moramo stalno jedni druge da podsjećamo na privilegije i odgovornost. Trebalo bi da svi budemo ponosni na rad kom Holivud večeras odaje počast.

Kao što mi je jednom rekla moja divna prijateljica, pokojna princeza Leja: ‘Uzmi svoje slomljeno srce i pretvori ga u umjetničko djelo’. Hvala vam” .

