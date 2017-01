ISPOVIJEST LJILJANE: Postala je majka u 52. godini, a naišla je na osudu i zle komentare

“Nije to samo u Skadarliji, već i dok sam radila u pozorištu, verovali ili ne, i dok sam radila amaterski ovaj posao, sve me je to jako činilo srećnom. Od srednje škole kroz Akademiju i sve do danas ja sam zaljubljena u ovaj posao. Živa radost je za mene bavljenje ovim poslom, od mojih početaka pa sve do danas. Iskusiti pozornicu i momente kada ti je čitav grad pozorište.”

A da li vas nekada umori bavljenje ovim poslom?

“Ne, to je za mene velika sreća i to me ispunjava. Šta god mi se desilo u toku dana, šta god čula ili videla, kada dođem u Skadarliju sve probleme zaboravim. Kod kuće se sama šminkam pred nastup i samo to šminkanje i ta priprema je nešto što mene smiruje i što me čisti od svakodnevnih negativnih dešavanja. U miru dođem od kuće do Skadarlije, jer u kolima nemam čak ni radio i onog momenta kada uđem u taj kostim, kada stavim šešir ja počnem da zračim radošću. Mi glumci mnoge situacije moramo da prezupčimo i da sve probleme ostavimo na ulasku u pozorište. Taj trenutak ulaska u kostim je neverovatno čaroban.”

Važite za ženu koja na sve oko sebe gleda sa pozitivne strane, ali i kod vas sigurno postoji nešto što vas plaši ili rastuži?

“Ne volim kada naiđem na ljudsku glupost, na pohlepu, na nefer ponašanje, gramzivost i na borbu po svaku cenu. To su stvari koje me iznerviraju i ponekad reagujem onako kako ne volim. Trudim se da izbegavam takve ljude jer biram samo pozitivno okruženje. Sa rođenjem Darije sam shvatila koliko pakosti i neljudskosti ima u nekima, ali snagu su mi davali svi pozitivni komentari kojih je bilo nebrojivo više.

Pozitivne reakcije su dolazile do mene brzinom svetlosti i tada sam shvatila da smo svi mi u suštini dobri ljudi. Svi su bili voljni da mi pomognu na neki način. Ja sam inače osoba koja ne voli da prima pomoć ili koja nije bila u situaciji, ali kad sam rodila Dariju bila sam u toj situaciji i ta uzajamna povezanost sa ljudima i to da pomogneš nekome bilo je jako važno.”

Susreli ste se i sa negativnim komentarima kako se Darija rodila. Kako ste ih doživljavali i kako ste izlazili na kraj sa njima?

“Bilo mi je smešno. Čudila sam se i samoj sebi govorila: „Bože, oni ne znaju šta govore“. A oni ne shvataju da ne znaju šta čine, jer komentarisati bilo čije postupke i bilo čiji život je neozbiljno i ružno.”

Odakle smelost i hrabrost da se Darija rodi?

“Ljubav, samo ljubav! Ja sam rođena u znaku Škorpije, ali i u znaku ljubavi. Težim ka ljubavi, da je što više dajem, a tako je i dobijem. Trudim se da sve oko mene bude lepo i svaka sitnica koju radim je protkana samo ljubavlju. Moj dom je toliko skroman, a svaki kutak sam opremala sa velikom ljubavlju. On sada obiluje Darijinim igračkama, a moja sestričina kaže da nema potrebe Dariju voditi u igraonicu, jer je moja kuća igraonica. Trudim se da živim ljubav, jer je ona osnov i jedini pravi pokretač.”

Da li mislite da je pomalo sebično roditi dete u 52.godini života?

“Kada bi čovek znao gde bi pao, on bi seo. Ako bi se dotle išlo u razmišljanju, ljudi ne bi bilo. Isto tako, ja ću se potruditi da ostvarimo izuzetno blizak odnos i da je naučim mnogim stvarima u životu, da nauči da razume ljude oko sebe i njihove postupke i da nauči da je oprost nešto što je mnogo važno. Moraće da razume splet okolnosti i hiljadu razloga zašto ja nisam mogla nju da imam ranije, a jako sam je želela. I važno je naučiti da od onog što imamo napravimo bajku.

Nigde nije idealno i ja sam godinama čekala da mi se stvori idealna situacija kako bi mi se desila porodica i nisam dočekala idealnu situaciju i onda sam se odlučila i potrudila koliko sam god mogla da se rodi Darija i Bog je to dozvolio. Ona je moje najveće blago, radost i jedina prava sreća života.”

Da li biste se opet usudili na to?

“Darija polako postaje devojčurak. Nekako mi je jako brzo porasla, ja bih da je svaki mesec trajao bar tri. U prvom mesecu da se snađem, u drugom da se opustim, a u trećem da se nauživam koliko god mogu. Kada je ona napunila drugu godinu, ja sam tada rekla kako bih volela da imam još jednu bebu. Kako bih ponovo da mogu da ljuljam i mazim i da Darija ima sa kim da se igra. Mislim da je imati troje dece idealno, prenosi Kurir.

