Javnost u Srbiji zgrožena zbog novogodišnjeg programa

Kao i većina građana Srbije novogodišnju noć provela sam kod kuće sa porodicom uz televizor i jelku, dobro vino i ne tako bogatu novogodišnju trpezu. Pa ne može čovjek samo da jede, može da se veseli, a da se ne prežderava! Dakle, odlučili smo da nađemo neki zanimljiv novogodišnji program, da se opustimo i proveselimo. Vrtimo mi tako kanale kad… imamo šta i da vidimo!

Znate ono kada nešto listate pa vam nešto zapadne za oko, onako ISKOČI? E pa ovo je bilo nemoguće ne primijetiti! I to ne samo na jednom kanalu!

Sodoma i Gomora, govorila bi moja baka kada bi vidjela golotinju, a ja se smijala kao mala ne znajući šta to tačno znači i misleći da je staricu pregazilo vrijeme. Ali ovo, ljudi! Da li ste vidjeli naše estradne zvijezde i njihov muzički šou? Pa njih nije pregazilo vrijeme, daleko bilo, nego neukus i odsustvo svake mjere.

Nikog neću pojedinačno izdvajati i navoditi imena, o tome smo već pisali. Uopšte nije bio problem u repertoaru, to je pravo svakog da bira. Ljudi vole novokomponovanu ili staru narodnu muziku, to mogu da razumijem. Pa kako da se veseliš u Srbiji ako nema narodnjaka? Ali toliko blještavilo iz jednog televizora koje eksplodira na sve strane svakako nije prijatno za oko. Pa sve one lude kreacije iz kojih iskače perje, šljokice, trakice, til, čipka… čovjek više i ne sluša pjesme, nego samo gleda i ne može da vjeruje. Rijetko koja od njih je umijela to da iznese na pravi način.

Mislim da većina pjevačica nije mogla ni dobro da vidi od gomile šminke na očima, trepavice u većine kao brisači na automobilima! A dame u godinama dale su sve od sebe da izgledaju kao mlađane koleginice, osim časnih izuzetaka. Čemu to, pa većina njih su sjajne pjevačice i izvođači!

Novogodišnji program RTS-a

Primjetila sam u jednom trenutku da samo komentarišemo i da se ne zabavljamo na pravi način.

Vrtimo dalje, na nekim kanalima sličan program, iste pjevačice, samo drugo perje. E, konačno nešto da se proveselimo.

Na RTS je bio muzički šou, zabavna muzika i narodna muzika uz simpatične prekide sa skečevima. Haljine smjelih kreacija ali sa mjerom, lijepe žene, voditeljice i pjevačice, koje se vesele. Tu smo se zaustavili i pred ponoć slušali novogodišnju čestitku Matije Bećkovića. I komentarišemo “eto, može to ljepše i sa stilom.”

Naravno, u novogodišnjoj noći često smo gledali doček sa Trga, bilo je lijepo vidjeti toliko ljudi na jedom mjestu. Ljudi su uživali uz domaće bendove, veselili se u ponoć uz Bajagu, ponese te atmosfera.

I poslije ponoći bilo je lijepo uz filmove. Nema veze što su većina reprize, bar smo obnovili gradivo.

Vino se popilo, veselje je utihnulo i u svjetlu gore navedenog mogu da kažem sljedeće:

Slijedeće godine nećemo vrtiti kanale! Izabraćemo samo jedan, ali vrijedan. Možda odemo i u grad, ko zna.

A vi drage dame, povucite ručnu i skinite brisače sa očiju, hoćemo da vas i slušamo, bićete lijepe i sa manje nepotrebnih detalja, često je manje zapravo više. I zapamtite da vas gledaju djeca.

