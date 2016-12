Umrla je američka glumica Debbie Reynolds: ‘Željela je biti s Carrie’

Velika holivudska diva Debbie Reynolds (84) umrla je u srijedu u dobi od 84 godine, javili su američki mediji, dan nakon smrti svoje kćeri Carrie Fisher, poznate princeze Leie iz “Ratova zvijezda”.

Najpoznatija po ulozi u mjuziklu “Pjevajmo na kiši”, Debbie Reynolds hospitalizirana je nekoliko sati ranije u bolnici u Los Angelesu zbog moždanog udara, piše “Večernji“.

“Željela je biti s Carrie”, rekao je njezin sin Todd Fisher za časopis Variety. Upravo u dom Todda Fishera na Beverly Hillsu pozvana je hitna pomoć, objavili su službeni izvori. Naime, Debbie je pozlilo dok je s Toddom dogovarala detalje Carrienog pogreba.



“Posljednje što mi je rekla je da joj nedostaje Carrie”, kazao je Todd.

Reynolds je glumila s muškim zvijezdama poput Gene Kellyja, Franka Sinatre, Tonyja Curtisa i Fred Astairea. Bila je nominirana za Oscara za najbolju glumicu 1964. za mjuzikl The Unsinkable Molly Brown”.

Svoj glumački debi ostvarila je 1950. godine ulogom Helen Kane u filmu “Three Little Words” za koji je bila i nominirana za Zlatni globus. Pravu slavu okusila je dvije godine poslije i to zahvaljujući ulozi u “Pjevajmo na kiši”. Do sredine 50-ih postala je jedna od najtraženijih glumica u mjuziklima, a 60-ih je imala i svoj televizijski show.

Bila je i uspješna poslovna žena i novac je uložila u svoj hotel u Las Vegasu te u plesni studio u Los Angelesu.

Tri puta se udavala. Prvi suprug joj je bio pop pjevač Eddie Fisher s kojim je dobila dvoje djece Carrie i Todda. Od Eddieja se rastala 1959. godine kada je saznala da ima aferu s njenom najboljom prijateljicom Elizabeth Taylor. Ta romansa je izazvala popriličan skandal u Hollywoodu i zbog preljuba Eddie je ostao i bez svog televizijskog showa.

Njen drugi suprug bio je Harry Karl zbog kojeg je skoro bankrotirala jer joj je nakon razvoda ostavio svoje kockarske dugove. Agent za prodaju nekretnina Richard Hamlett bio je njen treći suprug i s njim je bila u braku od 1984. do 1996. godine.

