Enis Bešlagić objasnio zašto je Tito bio najveći državnik ovih prostora

Josip Broz Tito je bio najveći državnik ovih prostora, mišljenja je Enis Bešlagić, bh. glumac koji je 2015. izabran za Osobu godine.

Popularni komičar, humanista i umjetnik bio je gost Pressinga.

Zašto je dobro gurnuto u stranu?

Kada te neko pita kako si, ne smiješ reći da si dobro ili da radiš jer odmah imaš problem. Moraš se izvinjavati ako radiš il iako si dobro. Šta to znači da ako radim da kradem? Nisam nikome dužan, nisam nikoga prevario. Samo radim svoj posao. Ljudi moraju shvatiti da je bitan pozitivan stav jer ako si dobar onda ti i kosmos dobrim vraća, piše N1.

Ljudi u regiji, ali i šire, Bosance i Hercegovce smatraju dobrim ljudima. Jedino bivši premijer Hrvatske Zoran Milanović ima drugačiji stav…

Zato je bivši. Ne znam šta mu je to trebalo. Imao je jednu normalnu crtu, nije kreten, ali je onda u jednom momentu pomislio da treba biti malo nacionalista.

Hrvatska predsjednice Kolinda Grabar Kitarović nedavno je rekla da se islam u BiH radikalizuje?

Misliš da je predsjednica odrasla s mulimanima pa zna kakvi su muslimani inače. Oni znaju samo o onome šta vide iz medija. Radikalizacija muslimana se medijski primjećuje, ali radikalizacija, fašizam i nacionalizam u najgorem obliku su u regionu već odavno prisutni od rata. Ako slavim oba Bajrama, onda sam se i ja radikalizovao. Danas se govori mnogo i o pokrivenim ženama. Pa šta ako su pokrivene, kakve veze ima? To je fašizam. Ne smeta mi kad gledam otkrivene guzove i sise i kad se neko otkrio, ali smeta to. Pa i baka ti je pokrivena, časna sestra – sve su to žene koje su bile pokrivene, to je pitanje tradicije i često nema veze sa vjerom već sa načinom oblačenja. Ne možeš Kinezima reći da ustane s poda i da ostavi štapiće za jelo, već mu se pridružiš i poštuješ to. Da kretena ima, ima ih i vazda ih je bilo i vazda će ih biti. Ima i toga da su se kreteni u politici radikalizirali i zbog njih naša djeca nemaju alternativu, ne znaju koju školu da upišu, naši roditelji, vaši, naši borci, nemaju adekvatan tretman, nemaju ništa, ali bitno je da smo se mi ‘evropeizirali”.

Hajmo napraviti paralelu sa današnjim političarima i nekadašnjim u SFRJ. Kako gledate danas na Josipa Broza Tita?

Sada kada gledam situaciju sa svojih 40 godina, a ne zanima me da li je Tito bio diktator, zločinac ili veliki vojskovođa, shvatam da je bio mudar čovjek koji svojoj supruzi i djeci nije ostavio gotovo ništa. Danas neki vjećnik osigura četiri naredne svoje generacije. E sad reci ti meni šta je bilo ispravno. Tito je u svakom mjestu otvorio Dom kulture, a to se više ne radi. Moraš to cijeniti jer tako se rađaju novi pisci, pjesnici, umjetnici. To nama fali. Ti kada narodu uzmeš obrazovanje i kulturu ti si uništio taj narod.

