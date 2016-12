NEVIĐENA BLAMAŽA HOLIVUDSKE GLUMICE Htjela se oprostiti od Georgea Michaela, a na kraju pokopala Boy Georgea: ‘Krivo sam čula vijest’

Sarah Michelle Gellar uz dirljivu poruku domišljato je objavila i stihove pjesme ‘Do You Relly Want To Hurt Me’, ali ne Michaelove, nego Boy Georgeove, i to iz ere kultnoga benda Culture Club, piše Jutarnji.

‘Zar me zbilja želiš toliko povrijediti? Očito da. Počivaj u miru, Boy George. Uistinu sam bila jedna od tvojih najvećih obožavateljica’, napisala je glumica.

Njezina objava proširila se internetom brzinom svjetlosti, a korisnici društvenih mreža popljuvali su je zbog ishitrenosti i neznanja.

Sarah je sporni tvit brzo izbrisala, ali šteta na njezin račun već je bila nepovratno učinjena.

‘I dalje sam neizmjerno tužna. I za vašu informaciju, jako dobro znam razlikovati Georgea Michaela i Boy Georgea. Krivo sam čula vijest, ali namjere mi nisu bile loše. Naučila sam svoju lekciju’, pravdala se Gellar.

