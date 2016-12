Nazif Mujić: Emir Kusturica želi kupiti “Srebrenog medvjeda” od mene

Objavio je oglas u kome kipić prodaje za 5.000 eura, piše Faktor.

– Prodajem Medvjeda da bih izašao iz finansijske krize. Prije dvije godine smo se vratili iz Njemačke, pošto nismo dobili azil. I sve što smo imali para, uložili smo u kuću, jer su uslovi za život u njoj bili nemogući – priča nam Mujić.

Na naše pitanje da li se već neko javio na oglas, ističe da ima dvije ponude.

– Javio mi se jedan čovjek iz Srebrenika i nudi 4.000 eura za Medvjeda. A zvali su me jučer i ljudi Emira Kusturice. On je spreman dati 5.000 eura. Danas očekujem njihov poziv. Iskreno, ne interesira me ni ko je, ni šta je on, i šta je uradio, meni je jedino bitno da riješim finansijsku situaciju u kojoj se nalazim. Mi nemamo hljeba u kući! Ako se ne jave danas njegovi, ja ću ga prodati čovjeku u Srebreniku – jasan je Mujić.

Zanimljivo je da su mu u Njemačkoj nudili 16.000 eura za “Srebrenog medvjeda”, ali on ga tada nije želio prodati jer se nadao da će dobiti potrebne papire za boravak u toj zemlji.

