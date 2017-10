ZORICA MARKOVIĆ BANKROTIRALA NAKON RAZVODA: “Bivši muž mi ukrao 250.000 eura!”

Pjevačica je pred ulazak u “Zadrugu” za “Kurir” otkrila s kakvim se problemima suočila nakon razvoda…

Advertisements

“Prošlost sam davno ostavila iza sebe. Kad bih se osvrtala na sve, danas ne bih bila živa. Šta je bilo, bilo je, uvijek sam podignute glave išla dalje. S bivšim mužem nemam komunikaciju. Oteo mi je 250.000 eura i više, otišao je i ostavio me bez para. Šta da mu ja radim?! Tad sam rekla: “Neka mu je sa srećom, a ja ću se već nekako snaći”. Tako je i bilo. Trebalo je vremena da ponovo stanem na noge i postignem nešto. Pored pjevanja, radila sam sve i svašta, nije me sramota nijednog posla. Kopala sam, orala, čistila… Sve je za ljude. Kasnije sam otvorila kafanu i prva sam u Beograd vratila narodnu muziku, a onda su ova go*na počela da me kopiraju i danas imamo hiljadu istih ugostiteljskih prostora”, rekla je Markovićka.

Srbijanska folkerka je istakla da je tokom muzičke karijere izgubila više od pet miliona eura jer nije umjela da raspolaže novcem.

“Nikad nisam gledala samo svoje dupe, već mi je bio cilj da svima titram i pomažem. Nisam imala sponzore i je*ače da mi plaćaju pjesme i dogovaraju nastupe, sve sam morala sama. Dijelila sam i šakom i kapom, pa sam došla do toga da puknem čak oko pet miliona eura, kad se sve sabere. Da sam taj novac uložila u karijeru, danas bih bila velika zvijezda. Zvijezda sam ja uvijek i bila, samo što su me drugi sa estrade uvijek potcjenjivali, a svi smo mi nekad pjevali pod šatorom, samo što danas svi bježe od toga i neće da priznaju”, rekla je pjevačica.

Advertisements

loading...

Facebook komentari