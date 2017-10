NIJE VIŠE MOGLA DA ŠUTI: Ana Sević konačno progovorila o Lukasu, ali i braku sa Darkom!

Ona sada otkriva u kakvim je odnosima sa pjevačem, ali i sa svojim mužem, piše “Kurir“.

“Aca je moj dragi kolega, zašto ne bismo bili dobri? Prosto, svi na estradi funkcionišemo lijepo, bez obzira na to što ljudi pišu. Kada bismo vjerovali u takve stvari, niko ni sa kim ne bi razgovarao. Darko i on su uvijek bili dobri i sada su”, kaže Ana Sević.

Kada su se pojavile priče da je Ana Lukasova ljubavnica, i to duže vrijeme, šuškalo se da će upravo to biti okidač njenog i Darkovog razvoda, ali Sevićeva kaže da od kraha braka nema ništa.

“Ma kakav razvod? Razvodili su nas i pre nego što smo se vjenčali, tako da smo mi na te stvari, nažalost, navikli. Mi smo u istom poslu i apsolutno znamo kako sve funkcioniše. Znamo šta je istina. Ko hoće neka vjeruje u šta želi, ja se tu ništa ne bih miješala”, kaže Ana Sević.

Korisnici društvenih mreža nedavno su ponovo počeli da se šale na račun Darkove kilaže, a Ana kaže da ne može da pomogne suprugu da smrša.

“Ne mogu ja tu ništa. To je nešto što zavisi od njega, kao što i svaka odluka zavisi od osobe koje se i tiče. Ja sam tu da ga podržim i u treninzima, i u dijeti, i u svemu, ali to je isključivo njegova odluka. On čovjek voli da jede, šta da radim”, nemoćna je Ana Sević.

Podsjećamo, nakon kraha braka Ace Lukasa i Sonje Vuksanović, šuškalo se da se Ana Sević zaljubila i da svog supruga, Darka Lazića, vara sa njim.

