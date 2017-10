IZNENADIO FOTOGRAFIJAMA IZ MLADOSTI: Ovako je izgledao Rasta na početku karijere i bradice!

Međutim, na hip-hop sceni njegovo ime poznato je duže vrijeme i on je muzičku karijeru započeo još kao srednjošklolac. Tada je doduše izledao potpuno drugačije, pa ga je teško prepoznati bez dredova, kajli i upadljive odjeće sa koje vrište oznake brendova, prenosi “Novi“.

Pjevač je prije sedam godina bio je predmet dokumentarnog filma koji prati jedan njegov sasvim običan dan, a Rasta je o svojim ranim radovima nedavno izjavio: “Ne to! To nisam ja to je moj brat iz Novog Pazara i studira menadžement“, našalio se pjevač i dodao: “To je bila jedna zanimljiva stvar. Film prati moje nastupe, moju priču, moj život“, rekao je suprug Ane Nikolić.

Kako je izgledao i kako je razmišljao prije nekoliko godina pogledajte u sljedećim snimcima:

