STEŽE SE OBRUČ oko svih osumnjičenih za zločin u Borči – USKORO HAPŠENJE JOŠ JEDNOG MARJANOVIĆA?

Policija će, vrlo vjerovatno, narednih dana privesti još jednog člana porodice Marjanović zbog sumnje da je uhapšenom Zoranu pomagao u skrivanju dokaza poslije zvijerskog ubistva Jelene Marjanović, saznaje “Informer” u tužilaštvu.

Dokazi koje su istražitelji prikupili tokom jednoipogodišnje istrage nedvosmisleno ukazuju da je u zločinu i prikrivanju tragova učestvovalo više osoba. Prikupljeni dokazi ozbiljno terete bar još jednog od Marjanovića, a možda i više njih, kažu naši naši izvori.

Koža ispod noktiju

Da je u zločinu učestvovalo više osoba, dokazuje između ostalog i vještačenje “podnokatnog sadržaja” pokojne Jelene, u kom je pronađen DNK materijal nepoznatog muškarca!?!

– Istina je da DNK trag Zorana Marjanovića nije nađen ispod noktiju njegove supruge, koja se grčevito borila sa ubicom, ali pod njenim noktima jesu nađeni tragovi kože druge muške osobe, čiji se identitet zasad drži u strogoj tajnosti… – rekao je juče jedan od policijskih operativaca. On kaže da je na osnovu toga logično pretpostaviti da je Zoran zapravo pomagač u ubistvu.

– Kada znate da na blatu koje je nađeno na glavi ubijene Jelene jeste lociran DNK trag Zorana Marjanovića, a da je pod Jeleninim noktima utvrđen DNK drugog muškarca, logično je da zaključite da je suprug saučesnik, a ubica neki drugi muškarac. Ali to će tek precizno da utvrdi istraga. Narednih dana mnogo toga bi moglo da bude jasnije…

Kao mogući saučesnici u zločinu do sada su se u medijima pominjali gotovo svi članovi porodice Marjanović, iako se podnijetom krivičnom prijavom samo Zoran tereti za teško ubistvo supruge. Otac Vladimir, majka Zorica i brat Miloš su u proteklo vrijeme više puta privođeni na informativne razgovore, ali nisu zadržavani u pritvoru. Poslije hapšenja Zorana pojavila se informacija da je njegov brat Miloš krajem avgusta ove godine zadržan u pritvoru 48 sati, ali ta informacija zvanično nije potvrđena.

Inače, izgled terena oko kanala u naselju Crvenka kod Borče, gdje je Jelenino tijelo pronađeno 3. aprila prošle godine, dodatno je podgrijao sumnju da je ubica imao pomagača ili više njih. Naime, u krugu od stotinjak metara nađene su nasumično razbacane lične stvari ubijene pjevačice, kao da je neko namjerno htio da zavara trag gdje je Jelena tačno ubijena.

– Na jednom mjestu je nađena njena gumica za kosu, na drugom jedna patika, na trećem pramen kose… Ona jeste vjerovatno nasmrt izudarana negdje u blizini kanala, gdje je nađena mrtva, ali je sporno gdje tačno. Neko se očigledno jako potrudio da zametne tragove razbacivanjem Jeleninih stvari svuda okolo – ističe sagovornik, i dodaje:

– Ne vjerujemo da je ubica sam mogao da vodi računa o tome kako da ‘počisti’ teren poslije zločina ili da prikrije tragove. Morao je da ima saučesnika za fingiranje dokaza, ali i za odvlačenje tijela do kanala, gdje je pokojna žena dokrajčena udarcima u glavu nekim tupim predmetom.

Keser ili šipka?

Kako kažu stručni sagovornici, da je pronađeno oruđe kojim je usmrćena Marjanovićeva, čitav slučaj bi mnogo ranije bio riješen. Međutim, to se nije desilo. Spekulisalo se da je pjevačica “Granda” ubijena raznim tupim predmetima. Forenzičari su u svojim analizama došli do zaključka da je najvjerovatnije korišćen kamen, širine oko 20 centimetara, a možda i keser (čekić za vađenje eksera)! Od samog početka bilo je očigledno to da je nesretna pjevačica ubijena iz ogromne mržnje, sa više od 30 bjesomučnih udaraca.

Podsjetimo, srbijanska pjevačica Jelena Marjanović je 3. aprila pronađena mrtva, smrskane glave, u kanalu pokraj nasipa u Borči. Obdukcijom je utvrđeno da je ubijena dan ranije. Zoran je policiji prijavio da je šetao u blizini nasipa sa Jelenom i kćerkom, kad je njegova supruga, navodno, otišla da džogira i nestala.

Poslije skoro godinu i po dana, 15. septembra, Zoran je uhapšen zbog Jeleninog ubistva i trenutno se nalazi u pritvoru. Njegov DNK je pronađen na blatu u Jeleninoj kosi, što nedvosmisleno ukazuje da je bio na mjestu gdje je ubijena Jelena, iako je tvrdio da tamo nije bio, prenosi “Informer“.

