OVAKO JE MALA JANA RAZOTKRILA MARJANOVIĆE: Kad je ušla u rijaliti, odmah mu je rekla…

Pošto je Zoran uhapšen odmah po izlasku iz rijalitija, sada se preispituje svaka njegova riječ koju je rekao pred kamerama.

Ono što je posebno prvuklo pažnju je dolazak njihove šestogodišnje kćerke Jane.

Da je Marjanović dugo u vezi sa Zoricom Mitrović i da ona živi s njima u Borči, pokazuje i činjenica da Zoricu i njenog sina Zdravka poznaje i Zoranova kćerka Jana.

– Puno te pozdravila Zorica, a pozdravio te i Zdravko. Plakala je čim te je vidjela na televiziji – rekla je Jana kad je posjetila Zorana u rijalitiju. Marjanović je tada pitao kćerku da li se slaže s djecom u vrtiću. Ona je objasnila “da joj je lijepo i da se malo svađa s malom djecom”.

– Ali oni su kao Zdravko – rekla je djevojčica.

Zokin poziv

Novinarka “Kurira” je nakon Jelenine sahrane, 7. aprila 2016. u večernjim satima, radila intervju sa Zoranom Marjanovićem u njegovom studiju u kući u Borči. Sve vrijeme je taj razgovor sniman. U jednom trenutku Marjanoviću je zazvonio telefon, a na liniji je, kako se kasnije ispostavilo, bila Zorica Mitrović.

– E, Zoko – rekao je Zoran kad se javio na telefon.

– Šta radiš? – upitala je Zorica.

– Evo ovde u studiju s novinarkom “Kurira“, koja je s nama bila od početka, zato i hoću sve ekskluzivno da joj ispričam. Šta ti radiš? Jesi mi dobro? – upitao je on zabrinuto.

– Super! Kad dolaziš? – interesovala se Zorica.

– Evo sad ću, čim ovo završim, dolazim kod vas, ajde, ajde, ljubim te, ajde – rekao je tada Marjanović i prekinuo vezu.

Crtež otkriva tajnu

Jana je nekoliko dana nakon zločina u vrtiću napravila crtež koji je inspektore naveo na sumnju da vjerovatno zna više od onoga što je u razgovoru sa stručnjacima prvobitno rekla.

Prema saznanjima, u dogovoru s policijom, Jana je od vaspitača u vrtiću dobila zadatak da nacrta nešto čega se boji.

– Inače, dječica tog uzrasta imaju zadatak da obrade temu “nešto čega se plašim” ili “strašna stvar”, i to se radi kako bi mališani nesmetano pričali o svojim strahovima i na neki način ih prevazišli. Upravo su to iskoristili inspektori kako bi pokušali da na taj način dođu do novih informacija – objašnjava naš sagovornik.

