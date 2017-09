Svekar ubijene Jelene Marjanović tvrdi: “MARIĆ JE NAMJESTIO HAPŠENJE ZORANU!”

Novinari su ovu informaciju dobili su od više izvora. Svi oni kažu da je Vladimir jako ljut na Marića i da upravo njega optužuje za sve što ga je posljednjih dana snašlo! Ove informacije juče je potvrdio i sam Marić, koji kaže da su i do njega došle “Vladimirove poruke”.

Zbog rejtinga

Jedan od sagovornika, komšija porodice Marjanović, kaže da je proteklog vikenda razgovarao sa Vladimirom i da mu je on lično rekao da za sve krivi poznatog novinara.

“Rekao mi je da je Zoranu sve smjestio Milomir Marić! Kad sam ja odgovorio da ne mogu da povjerujem u tako nešto, naglasio je da ima dokaze za sve i da je Marić sa svojim ljudima u policiji namjestio hapšenje kako bi spasao TV Happy. Kako kaže Vladimir, Zoran je učešćem u “Zadruzi” toliko digao rejting TV Pink da je prijetila opasnost da se Happy ugasi. I navodno je zbog toga i uhapšen…”, prenosi sagovornik koji je, kako kaže, “radi lične i porodične sigurnosti” insistirao na anonimnosti. Prema njegovim riječima, Vladimir je sasvim ubjeđen da će Zoran u narednih desetak dana biti pušten na slobodu.

“Vladimir tvrdi da policija i tužilaštvo nemaju nijedan materijalni dokaz protiv Zorana ili bilo koga drugog iz porodice. Tvrdi da oni nemaju ništa sa ubistvom. Kaže da će Zoran sigurno biti pušten najkasnije do 10. oktobra, a da će onda, kada se dokaže da su nevini, svi mediji morati da im plate milionske odštete…”, prepričava izvor “Informera“…

I od više drugih ljudi bliskih porodici Marjanović dobili smo gotovo identične informacije. Svi oni takođe kažu da Vladimir i dalje ostaje pri onome što je novinarima rekao u noći kada je Zoran uhapšen.

“On tvrdi da je Jelenu ubio njen ljubavnik, tajkun koji drži pola Beograda. Kaže da se taj zove Aleksandar i da je toliko moćan da drži u šaci kompletnu policiju. Vladimir nas ubjeđuje da je taj tajkun Aleksandar, preko vlasnika Happpy-ija Predraga Rankovića Peconija, uticao na Marića da ovaj sredi hapšenje Zorana”, navodi jedan od naših sagovornika.

Vladimir Marjanović juče najprije nije odgovarao na pozive i poruke novinara i urednika “Informera”. Onda nam se javio i samo kratko rekao da, po savjetu advokata, ne daje izjave za medije.

“Ne mogu da pričam niti dajem bilo kakve izjave. Razumite me. Zaista ništa ne bih komentarisao u ovom trenutku”, kratak je bio stariji Marjanović.

Na drugoj strani, Milomir Marić kaže da su i do njega došle informacije da ga Jelenin svekar optužuje za hapšenje sina.

“Čuo sam ja da on to priča. I do mene su došli ljudi koji kažu da su razgovarali sa Vladimirom i da im je on rekao da sam ja uhapsio Zorana… Naravno, to nema blage veze sa istinom. Nemam apsolutno nikakve veze sa tim hapšenjem. Pa zar zaista iko normalan u Srbiji može da pomisli da to tako funkcioniše? Kao, nama pada rejting, pa ja onda zovnem ministra Stefanovića ili nekog tužioca i naredim im da hapse Zorana?! Dajte, ljudi, budimo ozbiljni…”, kaže Marić.

Na pitanje na osnovu čega je prije početka rijalitija “Zadruga” u “Informeru” najavio hapšenje Zorana Marjanovića, glavni urednik TV Happy odgovara:

“To sam rekao na osnovu brojnih razgovora sa Zoranom Marjanovićem. On je, iskreno govoreći, meni uvijek bio najsumnjiviji. Puno puta sam pričao i sa Zoranom i sa njegovim ocem Vladimirom i mogu vam reći da su meni uvijek bili jako čudni. Jelenu su žalili samo kad bi bile upaljene kamere, a inače su o njoj govorili kao da je neka tamo stvar, nešto što se njih mnogo ne dotiče… Zato sam rekao da bi Zoran mogao da bude uhapšen. Naravno, nisam imao pojma da će to zaista da se desi. I sam sam se šokirao kada sam prije deset dana čuo za hapšenje”, navodi Marić.

Poziv na TV duel

Glavni urednik TV Happy poručio je juče Vladimiru Marjanoviću da preispita sam sebe i svoju savijest i pozvao ga na TV duel.

“Vladimir mnogo bolje i od mene i od svih nas zna zašto je njegov sin Zoran uhapšen. On zna strašnu istinu o zvjerskom ubistvu Jelene Marjanović. Jedino što ja mogu da uradim jeste da ga pozovem da dođe kod mene na TV i da u jednoj emisiji uživo pred milionima gledalaca raščistimo sve dileme”, apeluje Marić.

