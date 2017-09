SVE JE BILA TAKTIKA? Ovako je policija ZAVARALA Zorana Marjanovića i sakupljala DOKAZE!

Zečević je u razgovoru za “Republiku” istakao da je praksa u policijskom radu takva da u teškim slučajevima, što slučaj ubistva srbijanske pjevačice Jelene Marjanović svakako jeste, nadležni organi osumnjičenog zavaraju da je prošao poligraf.

Iskusni poligrafista vjeruje da je ovdje bio upravo takav slučaj i da je policija prošle godine navela kako je Zoran Marjanović prošao “detektor laži”, iako to nije bilo tačno.

– Bitno je da informacije ne izađu u javnost da policija može da radi sa što manje smetnji. Mnogo je policajaca radilo na ovom slučaju – u moje vrijeme u Upravi za krvne i sek*ualne delikte radilo je nas 50 – ne znam koliko ih je sada, ali znam da je na slučaju Marjanović radilo više od 100 ljudi.

Oni su dobili ispomoć i iz drugih odjeljenja, ali sve informacije znaju samo jedan ili dva čovjeka, upravo da ne bi bilo curenja informacija. Ispitate osumnjičenog, pustite ga, javnost nagađa, a vi se koncentrišete na posao.

Zečević je objasnio i zbog čega istraga o ubistvu Jelene Marjanović traje ovoliko dugo.

– Vi morate da sklopite sve kockice, da složite čitav mozaik. Ako podnesete protiv nekoga krivičnu prijavu, a niste skupili sve dokaze, niste obradili čitav slučaj kako treba – sud će da ga oslobodi, i vi više nikada nećete moći da ga teretite za to djelo. Nikada, čak i ako prizna. Da biste ušli u proces morate da imate nepobitne dokaze. To je ozbiljna stvar i ne smijete s tim da se igrate. Ako to uzmete u obzir, kao i činjenicu da su se oni pripremali da izvrše zločin i prikrivaju tragove, onda je jasno zbog čega sve traje toliko – ističe Zečević.

Kad kažete oni – mislite na porodicu Marjanović? Mislite li da je Zoran kriv?

– On je kriv 1.000 posto – nepokolebljivo je za “Republiku” potvrdio Slobodan Zečević.

