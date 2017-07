FOLKERKA KRIJE SINA IZ PRVOG BRAKA! On izgleda ovako, a evo koliko godina ga nije vidjela

Ono što malo ko zna je da Ivanovićeva u ranoj mladosti bila udata, a da iz tog kratkog braka ima sina Danijela, koji danas ima 26 godina. Tina rijetko o njemu priča u javnosti, ali nikada nije krila da su često u kontaktu i da se viđaju kada im obaveze to dozvoljavaju, prenosi “Puls online“.

Ipak, iza pjevačice i njenog sina je težak period kojeg ne želi da se sjeća i koji je ostavio dubok trag na njenoj duši. Naime, nakon razvoda od prvog supruga folkerka nije uspijela da vidi sina punih deset godina.

– Samo ja znam koliko mi je u tom periodu bilo teško. Mnogo sam patila. Kada je trebalo da vidim svoje dijete, bivši suprug i njegova porodica mi to nisu dozvolili. Nikada ga se nisam odrekla. Pa, koja majka ne bi voljela da bude sa svojim djetetom. Ne mogu vam nabrojati koliko puta sam kolima odlazila do kuće u kojoj je živio i čekala ga. Jednom mi je pošlo za rukom da ga vidim, dok je vozo bicikl. Ne znam da li se sjeća toga, jer bio je baš mali, imao je četiri godine. Prišla sam mu i rekla da sam ja njegova mama i dala mu novac. Primijetila sam da je bio zbunjen i sve vrijeme je gledao ka kapiji kuće u kojoj je živio. Dvije godine nakon razvoda otišla sam da radim u Njemačku i redovno sam slala alimentaciju. Tako je bilo sve do 2005. godine, kada smo se konačno sreli – otkrila je Tina u potresnoj ispovijesti za magazin “Helou” prije nekoliko godina.

Ona je u istom intervjuu priznala i to da joj je suprug Zvezdan pomogao da uspostavi ponovo kontakt sa sinom.

– Zvezdan mi je mnogo pomogao. Danima smo razgovarali o tome kako bi mogli da dođemo do Danijela. Preko nekih ljudi uspio je da nađe njegov broj telefona, pozvao ga je i pitao ga da li želi da se vidi sa mamom. Rekao je da mu je to velika želja. Tada smo bili u Budvi, i Danijel nam se za nekoliko dana pridružio. Ne mogu vam opisati koliko sam bila sretna što poslije toliko vremena mogu da zagrlim i poljubim svoje dijete i neko vrijeme provedem sa njim. Od tada je sve kako treba, redovno se viđamo, dolazi kod nas u Beograd. Ponosna sam majka, jer mi je sin dobar i vrijedan dečko – iskrena je bila pjevačica.

Tina je otkrila i to da Danijel i Zvezdan gaje jedan lijep, drugarski odnos pun poštovanja, ali da nikada nisu razmišljali da sve troje žive zajedno.

Inače, Ivanovićeva skoro nikad ne objavljuje fotografije sa svojim sinom. Međutim, kada je prije dvije godine slavio 24. rođendan, sa pratiocima na Instagramu podijelila je njihovu zajedničku fotografiju.

