Seka Aleksić sljedeće sezone u “Pinkovim zvezdama”, ali pod jednim uslovom

Produkcija već neko vrijeme pokušava da dovede popularnu pjevačicu u šou, a čini se da će se to konačno i desiti. Seka trenutno pokušava da što više vremena provodi sa sinom Jakovom, ali počela je ozbiljno da razmišlja da prihvati Pinkovu ponudu.

A to da li ćemo je gledati svake nedelje u crvenoj stolici ili ne, zavisi od toga i ko će joj se pridružiti. Izvori tvrde da će, ukoliko joj ispune želju da ostali članovi žirija budu po njenoj mjeri, Seka vjerovatno prihvatiti ponudu.

“Nešto smo pregovarali, ali to nije definitivno. Želim sve slobodno vrijeme da posvetim Jakovu i to je skroz opravdano. A i sve zavisi ko će biti u žiriju“, potvrdila je Seka za “Blic Plus“.

