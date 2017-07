RANI RADOVI: Konačno otkriveno da je zbog ovih fotografija Lukas otkačio Branislavu!

Naime, Aca je Branislavu ostavio zbog eksplicitnih fotografija, piše list “Informer“…

Advertisements

Pjevač je poludio kada su nepoznati ljudi počeli da mu šalju rane radove njegove djevojke.

“Lukas je danima dobijao pozive sa nepoznatog broja. Govorili su mu da je Branislava ku*va, vrijeđali su je i omalovažavali. On se nije mnogo potresao, ali kada je dobio slike na kojima je gola, potpuno je odlijepio“, kaže izvor “Informera” blizak Pašajliji i dodaje da je scena bila dramatična.

“Lukas je potpuno odlijepio kada je vidio kako se ona kreči na tim fotkama. Počeo je da urla na nju:

“Uništićeš mi karijeru! Sada će da pišu da mi je djevojka starleta! Kako te, bre, nije sramota?! Gledaj na šta ličiš na ovim slikama! I Sonja će da mi se smije!” Svašta joj je rekao. Branislava je plakala, nije mogla da dođe sebi”, prenosi sagovornik.

Ove fotografije su nastale prije nekoliko godina. Pašajlija ih je slala svom tadašnjem dečku, a nakon što je postala poznata zbog veze sa Lukasom, slike su masovno počele da se dijele među njenim sugrađanima u Loznici.

Aca nije bio raspoložen da priča na tu temu.

“Šta me, bre, briga za to?! Šta hoćete?! Skinite mi se više s ku*ca! Lijepo uzmite vaša sedla i skinite se sa moje kičme, ne mogu više da vas podnesem. Hoću, bre, da pijem kafu, a da me vi ne prekidate!”, rekao je kada su ga novinari pozvali za komentar.

Advertisements

loading...

Facebook komentari