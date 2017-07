Život na kompenzaciju: Instagram Seke Aleksić izgleda kao pokretna reklama

#photo @andrejadamnjanovic #makeup @drvurdelja #styling @stefanorlic #hairstyle @aleksandargligorievski_hair

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀SEKA ALEKSIĆ ⠀⠀⠀⠀⠀ (@seka_aleksic) on Jul 23, 2017 at 3:24am PDT