‘I da mi muž nekada oprosti Lukasa, ja sebi neću nikad oprostiti s kim sam htjela da ga zamijenim’

Prvi put otkako je raskinula sa Acom Lqukasom, Lozničanka Branislava Pašajlija je riješila da progovori i ekskluzivno za „Alo!” otkrije zbog čega najviše pati.

Kako se osjećate sada, poslije raskida sa Acom Lukasom, a nakon silnih slikanja za domaće medije i izjava da je vaša veza ozbiljna? Pominjan je čak i brak?

– Žao mi je što se sve dogodilo na takav način, ali neke stvari se jednostavno dese. Ne žalim ni zbog čega u životu, tako će i ostati, jer to sam ja.

Šta se dešava sada? Da li ste se možda pomirili sa suprugom Željkom ili ste u procesu pomirenja?

– Ne. Sve i da mi on oprosti, ja sebi neću nikad oprostiti to kime sam htjela da ga zamijenim. On je bio jedini pravi, vrijedan i nezamjenljiv muškarac u mom životu. No, nemaju sve priče srećan kraj.

Šta se konkretno desilo s Acom i kako je došlo do raskida?

– To ne bih komentarisala. Smatram da, iako sam inteligentna, nisam kompetentna da komentarišem takvog čovjeka.

Uveliko se priča o pomirenju Sonje i Ace zbog kćerke Viktorije? Kako to komentarišete?

– Sve je bilo prebrzo i takve stvari se, nažalost, dešavaju. U životu ne možete baš sve da kontrolišete. Ono što je bilo već se desilo i nema nazad. Sad samo možemo biti pametni za ubuduće zbog naših najbližih i naše djece. Stvorila se ne velika, nego prevelika fama, ali to je bilo i za očekivati.

Mislite li, na kraju, da je Aca ipak gajio neka osjećanja prema vama? Pričao je da je jako zaljubljen…

– Ne mislim o tome uopšte, vjerujte. Spremam se za put, idem u Crnu Goru, da se dogovorim sa mužem o razvodu i spremim se za novi početak. Mom djetetu i meni slijedi težak period i ne želim više da dajem bilo kakve izjave.

