“SRCE MI JE PRESKOČILO”: Goca Tržan rasplakala fanove kćerkinom fotografijom

#love #forever #nature Niste ziveli ako niste lezali na travi pod vedrim nebom sa svojim detetom. Zivot brzo prolazi,iskoristite ga pametno,jer ce vec sutra mozda ziveti u nekom drugom gradu,imace svoju porodicu i zalicete sto nemate ovakve uspomene. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

A post shared by Goca Trzan (@gocatrzan) on Apr 27, 2017 at 7:49am PDT