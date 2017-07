Vlasnik kluba prekinuo Nikolijin nastup: “Ne mogu da slušam njeno pjevanje”

Prema pisanju tabloida “Svet“, sve je bilo dobro dok je Nikolija pjevala svoje pjesme preko matrice, no kuršlus je nastao kada je počela sa narodnjacima. Ona je toliko loše pjevala Cecine i Brenine pjesme da su ljudi masovno počeli da napuštaju klub.

“Istina je, nisam mogao da slušam to. Nikolija je dobra djevojka, harizmatična je, ali nisam mogao da slušam to. Dolazila mi je i ranije, nije imala bend već je pjevala samo na matricu, i to je bilo okej,” ispričao je gazda kluba a onda dodao:

“Sad je došla sa bendom i počela da pjeva Draganu Mirković, Brenu… Kuku, majko! Samo sam joj rekao da se skine sa bine da mi ne rastjera i ono malo gostiju što je ostalo. Roditeljski sam je posavjetovao da se mane pjevanja narodnjaka uživo, da treba da pjeva samo svoje pjesme, i to na plejbek”, potvrdio je gazda kluba.

U nastavku poslušajte kako Nikolija stvarno pjeva uživo.

